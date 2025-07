La floja memoria de Mompó

Vicente Mompó en la Ciudad de la Justicia en València / L-EMV

Para que quien lea esto y no sepa quién es Vicente Mompó. Tiene 44 años y desde 2011 es alcalde de Gavarda, su pueblo valenciano de la Ribera Alta. En 2020 fue elegido presidente del PP de la provincia de València y en 2023 lo sería de la Diputación de València. También se licenció en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universitat de València en 2005. Biografía de Wikipedia que no contempla un punto crucial a su favor: ante la más que anunciada muerte política de Mazón, era uno de los nombres que más sonaban para sustituirlo ahora mismo, dentro de poco o cuando se acercaran las elecciones autonómicas de 2027. Lo que más destacaban de él las crónicas periodísticas era que hablaba valenciano, la lengua que provoca sarpullidos en su propio partido y no te veas en Vox, su socio nada encubierto de gobierno aquí, allá y en todas partes, como cantan los Beatles. Por cierto, siempre pensé que de ese tema musical había una buena versión de Bryan Ferry, en solitario o con sus Roxy Music, pero no la encuentro por ninguna parte. Tampoco uno es Villarejo para que sus tentáculos lleguen incluso a las recónditas profundidades del bisnes discográfico.

No sé si se han dado ustedes cuenta de que el añadido biográfico está escrito en pasado. Ya no escribo “es” sino “era”. Ni “suena” sino “sonaba”. Ni “destacan” sino “destacaban”. La lechera del cuento. El mirlo blanco. La gran esperanza de la derecha para enterrar definitivamente al enmascarado guerrero del Ventorro. Y resulta que no. Resulta que desde hace unos días, cuando declaró como testigo ante la jueza de Catarroja que se ocupa en desenredar la madeja de la Dana, el futurible Mompó se ha convertido en el hombre de las mil caras. Una y principal para la entrevista en el televisivo Salvados, otra para la prensa con su habitual campechanía y finalmente la que ha mostrado durante las casi ocho horas de comparecencia ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra. Visto lo visto, podría haber hecho él solito, y con absoluta solvencia, los tres personajes de El bueno, el feo y el malo. Ni Eduard Fernández haciendo del espía Paesa en El hombre de las mil caras hubiera alcanzado su perfección.

El caso es que esa atractiva condición de verso suelto en el PP que se estaba levantando a su alrededor se derrumbó después de su declaración judicial. Lo que había dicho antes en muchos sitios se convirtió en una obra maestra del pensamiento lógico: me acuerdo de lo que me acuerdo y de lo que no me acuerdo pues no me puedo acordar. No sé si tan grandiosa conclusión filosófica la sacó de su propio magín o echó mano de la Inteligencia Artificial. En todo caso: ¿a que les suena a una de esas antológicas frases de cuando hablaba un atropellado M. Rajoy como sorbiendo sopa o en plan Chiquito de la Calzada? Pero hay más. Ante la insistencia y a ratos el enfado de la magistrada, se desdecía de todo lo anterior, principalmente de las horas en que ya se conocían las trágicas dimensiones del desastre y de lo que habló telefónicamente, a lo largo del día, con el presidente del Consell. Las respuestas eran para una antología del disparate: “es que muchas veces confundo horas y días”. Y se quedaba tan pancho. La magistrada lo citó de nuevo para que el 20 de agosto presentara las facturas de sus llamadas telefónicas el día de la Dana. Ni siquiera esperó a ese día. El jueves -y hay honra en ese gesto- ya la había entregado. Por cierto y hablando de facturas: ¿alguien sabe qué pasó finalmente con la de la famosa comida del Ventorro?

Al final lo que queda -con facturas y sin ellas- son las dudas que dejó en el juzgado con su titubeante ejercicio de memoria selectiva, un ejercicio que perseguía lo evidente: exculpar a Mazón -a pesar de lo que se esperaba de declaraciones anteriores del propio Mompó- de toda responsabilidad en la muerte de 228 personas y otros desastres de la Dana. Por eso, de su boca, toda la culpa recayó sobre los técnicos. Misión cumplida. La gran esperanza blanca del PP valenciano se esfumaba por el sumidero de la lealtad al jefe de la banda. No sé en qué quedará -en términos judiciales- esa declaración llena de sombras y con la casi total ausencia de luces aclaratorias, que es al fin y al cabo lo que tanta gente esperaba, sobre todo después de su entrevista en Salvados el 8 de diciembre del año pasado. Veremos qué dice cuando le llegue el turno al ahora aforado Mazón para que comparezca en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. O antes, en el supuesto caso de que haya mentido en sus declaraciones como testigo ante la jueza y eso lo lleve directamente a la imputación. Todo podría pasar. O nada. Yo lo tenía claro hace un rato, pero se me ha olvidado. Qué cosas más raras, ¿no?

PD. La novena manifestación para exigir la dimisión de Mazón al frente del gobierno valenciano tendrá lugar el próximo martes 29 de julio. Esta vez será en Catarroja, uno de los pueblos más afectados por la Dana. Igual mucha gente está de vacaciones, o hace mucho calor, o llueve, o caen chuzos de punta. Pero seguro que las voces exigiendo verdad, justicia, reparación y respeto por las víctimas seguirán sonando a toda pastilla como siempre. Seguro.