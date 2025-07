Un govern al servei d’uns pocs: el retrocés accelerat del País Valencià sota Mazón

Barcala y Mazón conversen divendres passat en Alacant. / ALEX DOMINGUEZ

El Consell presidit per Carlos Mazón ha consolidat un model de govern que actua com a corretja de transmissió dels interessos d’una minoria privilegiada. Lluny de vetlar pel benestar comú, el seu executiu, amb la complicitat de l’extrema dreta, desmantella peça a peça els avanços basats en la igualtat, la solidaritat, la cohesió territorial i la defensa dels drets socials.

Amb els últims pressupostos aprovats, el pacte entre el Partit Popular i la ultradreta supremacista espanyola ha quedat més clar que mai: privilegis fiscals per als qui més tenen, retallades encobertes en serveis bàsics i una ofensiva ideològica que pretén arrasar amb tot allò que representa justícia social. Mentre es redueixen recursos per als serveis públics i prestacions socials, s’inflen partides per a propaganda, es mantenen organismes i xiringuitos opacs i es dona cobertura a entitats ultraconservadores i antivalencianes.

La sanitat pública pateix un deteriorament constant: infrafinançament, saturació, llistes d’espera disparades, manca de professionals i una aposta clara per la privatització. L’educació viu una asfíxia pressupostària, amb reducció de plantilla i d’unitats escolars, i l’aplicació de criteris que neguen la diversitat i l’equitat. En serveis socials i dependència, la desídia institucional condemna milers de persones a l’oblit i al patiment, mentre s’esquiven responsabilitats i es dilueixen compromisos.

En matèria d’habitatge, el Consell ignora l’emergència: cap control de preus, cap parc públic de vivendes, permissivitat amb l’especulació i un model que expulsa la població dels barris. La joventut, per la seua banda, es veu atrapada en la precarietat laboral i social, i sense cap pla integral que garantisca el dret a l’habitatge i a emancipar-se amb dignitat.

La llengua i la cultura pròpies són objecte d’un assetjament sistemàtic: censura, exclusió, marginació pressupostària i atacs sistemàtics al teixit cultural valencià. La política de transports ignora la necessitat de vertebrar el territori, especialment les comarques més oblidades, i consolida un model de mobilitat insostenible i elitista.

Pel que fa als drets i llibertats, el Consell aplica una agenda regressiva que qüestiona els avanços feministes, invisibilitza les persones LGTBI+ i nega la realitat migratòria amb discursos que freguen la xenofòbia i el racisme institucional. L’aliança amb la ultradreta no és circumstancial: és estructural i programàtica. Mazón no només governa amb ella, sinó que en comparteix els plantejaments i els impulsa activament des de les institucions valencianes.

La gestió de la DANA ha estat un dels episodis més greus d’aquesta deriva. Davant una catàstrofe amb centenars de víctimes i un territori devastat, el Consell no ha assumit la seua responsabilitat ni la pròpia negligència. Ha optat per subcontractar la resposta a empreses privades i ignorar tant les persones afectades i les víctimes com les organitzacions socials i les institucions de participació ciutadana. Una vegada més, s’ha prioritzat el negoci i l’opacitat per damunt de la justícia i la reconstrucció democràtica.

Mentrestant, el territori continua sent víctima d’agressions urbanístiques, recalificacions interessades, macroprojectes contaminants i una turistificació salvatge que expulsa la població local i degrada els ecosistemes. Tot amb el beneplàcit d’un Consell que confon governar amb especular i servir lobbys.

En aquest context, cada vegada són més les persones i organitzacions que reclamen un canvi de polítiques. Això s’ha evidenciat en la Vaga General del 29M, convocada pel sindicalisme de classe combatiu, i en les mobilitzacions impulsades per l’Acord Social Valencià, l’espai unitari Mazón Dimissió, el moviment feminista o les entitats que defensen un habitatge digne i assequible. Ara, a més de denunciar les actuacions del Consell i exigir la dimissió de Mazón, cal impulsar alternatives arrelades al territori, que siguen útils per defensar els drets de les treballadores i els treballadors, del conjunt del poble valencià, el bé comú, els serveis públics, la igualtat, la sostenibilitat, el dret a l’habitatge i a una vida digna, així com el nostre autogovern i les nostres senyes d’identitat.

Assolir-ho no serà fàcil, però paga la pena intentar-ho. Només serà possible si construïm, entre totes i tots, una mobilització sostinguda en el temps, unitària, diversa, plural i horitzontal, que no descarte la convocatòria d’una nova Vaga General en els propers mesos.