Jugar al truc és collonut / ED

Si intuyes que después de decir la verdad tienes que dar muchas explicaciones, es mejor mentir; cuando necesitas explicaciones es porque ya tienes un problema. Como aquella noche de verano que se complicó y llegué a casa cerca de las ocho de la mañana después de estar jugando a la petanca. Recuerdo que, al pasar el camión de la basura ya de día, me vi a mí mismo en un parque junto a unos columpios, con una bola de hierro oxidada en la mano, las rodillas dobladas en plan ‘jubileta’ total y último en la clasificación, y me dije, “Carlos, ¿qué estás haciendo con tu vida?”. Ya en casa, mientras me acercaba sigiloso a la habitación pensé que si mi mujer se despierta le digo que vengo de hacer el amor en la playa, porque como le diga la verdad, no me va a creer…

Me volvió a pasar poco después con el famoso Campeonato Internacional de Truc del Perellonet. Se supone que en estos artículos tengo que hablar deporte en general y de fútbol en particular, pero si te gusta el truc me entenderás cuando digo que no hay nada más apasionante que ‘pintar pedres’ sin tener cartas.

¿Que te vas a jugar un campeonato de truc internacional al Perellonet? ¿Internacional, en el Perellonet? ¿Que te ha convocado la FITA porque eres el Leo Messi del truc? ¿Qué narices es eso de la FITA? ¿La Federación Internacional de Truc Asociado? Ni FITA, ni Fito ni los Fitipalids. ¿Pero tú te estás escuchando? Cuando le dije que es un campeonato solidario cuyos beneficios van destinados a la lucha contra el cáncer infantil a través de la Asociación Fuerza Julen, Julen es un joven del Perellonet con quien empezó esta bendita aventura y que ahora mira al futuro desafiante y lleno de vitalidad, no quiso saber más y me dejó ir. De aquello hace ya muchos años porque afortunadamente el campeonato ha vivido este mes de julio su decimocuarta edición.

Salvo a un par, a los demás participantes solo los veo el día del campeonato, pero nos juntamos en el Café La Goleta, y mientras suenan Ramones, The Cult, The Cure, Sisters of Mercy, REM o Simple Minds, tiramos la falta y retrucamos, nos reímos y nos vamos a casa satisfechos con la sensación de haber participado en algo bonito. Bocadillos para almorzar, ‘cloxines valencianes’ a la hora de la siesta del borrego, y después paella, ‘arrós del senyoret’ y arroz negro. A elegir.

La ‘colla’ que se junta allí es variada; abogados, periodistas retirados, hosteleros, agentes de futbolistas profesionales, ‘llauradors’ que llegan orgullosos con la furgoneta cargada de ‘melons d’algers’, economistas de alto rango, empresarios de éxito y de menos éxito, funcionarios, jubilados que rabian como locos si les ganas y la sabia nueva que se va uniendo cada año y viene apretando con fuerza. Este año ha habido un apasionante duelo entre padre e hijo y creo que no se ha vivido tanta tensión a orillas del Mediterráneo desde que los piratas berberiscos acechaban y se decía aquello de moros en la costa. Algunos hasta llevan dos estrellas en la solapa de la camiseta que les acredita como bicampeones de ediciones anteriores!

El truc es popular y democrático, nos iguala a todos. ¡Ni se imaginan el gozo que es tirarle la falta sin cartas a uno que presumía de que Jiménez Losantos es su ídolo! No le gané ni una ‘cama’ pero se zampó el farol con patatas. ¡La vida puede ser maravillosa amigos! Por ello, en estos tiempos que tan de moda está odiar, hagan el bien y no miren con quién. Mola más. Si se deciden, apunten esta dirección: https://www.asociacionpablougarte.es/proyecto-fuerza-julen/

PD: La noche de la petanca mi mujer no se despertó. Y aquí sigo, vivo.