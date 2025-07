Las lecciones no aprendidas del sanchismo

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. / José Luis Roca

El secretario general del PSOE desconoce la historia. Recordando a Carlos Marx, está condenado a repetir la situación que vivió Europa hace 90 años por culpa, entonces, del estalinismo y hoy del sanchismo. Sostiene Pedro Sánchez que su objetivo político es la «búsqueda de una amplia coalición de partidos que sirva para frenar el avance de la ultraderecha», y lo justifica con la presunción siguiente: «los partidos de la derecha tradicional han sucumbido al marco y al discurso de la ultraderecha». Lo dice y se fuma un puro.

Así lo expresó durante la reunión de alto nivel «Democracia siempre» organizada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda de la capital chilena en el que participaron, también, Luis Ignacio Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamendu Orsi, presidentes de Brasil, Colombia y Uruguay respectivamente. Pero la pregunta es, ¿su propuesta de «armar un frente común que pare a la ultraderecha» en el que suma a la extrema derecha con la derecha tradicional, lo ha consultado con la Internacional Socialista que preside?... ¿o al Eurogrupo de Socialdemócratas y Laboristas que sustenta a Von der Leyen en coalición con populares y liberales en el Parlamento Europeo?

Su pretensión en España de meter en el mismo saco a Vox y al PP es del todo escandalosa desde una perspectiva europea y no digamos internacional. Recuerda a una situación que los socialistas europeos no olvidan, especialmente el SPD; es lo que les pasó a raíz de la acusación de socialfascistas recibida de la sección alemana de la Internacional Comunista en la República de Weimar. Aquí olvida Pedro Sánchez lo que no olvidan en Europa. En un esfuerzo comprehensivo de historia, es fácil percibir el paralelismo de entonces con la actual situación española; pero a la inversa.

La República de Weimar, un periodo de inestabilidad política y económica en Alemania, entre 1919 y 1933 fue testigo de una intensa lucha ideológica. En este contexto, el Partido Comunista Alemán (KPD), la sección alemana de la Internacional Comunista liderada por Joseph Stalin, desarrolló la teoría del socialfascismo que equiparaba a la socialdemocracia con el fascismo. Esta acusación fue una estrategia política diseñada por el estalinismo con la pretensión de hacer desaparecer políticamente a los socialdemócratas alemanes para alzarse con la hegemonía de la izquierda.

La teoría del socialfascismo sostenía que el Partido Socialdemócrata (SPD) no solo era un adversario político, sino que actuaba como una «tapadera» para el fascismo. El KPD argumentaba que las políticas moderadas del SPD facilitaban el ascenso del nazismo al desmovilizar a las masas trabajadoras y no reconocer la gravedad de la situación. Esta visión contribuyó indirectamente al ascenso de Adolf Hitler, y ya conocemos sus consecuencias en Dachau.

El uso del término socialfascismo fue particularmente perjudicial, ya que deslegitimó cualquier posibilidad de colaboración entre comunistas y socialdemócratas en un momento crítico. La incapacidad para formar un Frente Unido permitió que los nazis consolidaran su poder, con consecuencias devastadoras para Alemania y Europa. A Joseph Stalin le valió el apelativo de «Gran cosechador de derrotas» por León Trotsky.

En un giro irónico de la historia, hoy en día vemos ecos de esta dinámica política en España. Y es que Pedro Sánchez y su partido, el PSOE, han comenzado a utilizar una retórica similar al referirse al Partido Popular (PP) y a Vox como «parte de un mismo bloque político que amenaza los valores democráticos»; solo hay que recordar lo escuchado de Diana Morant el pasado Comité Nacional del PSPV. Al igual que el KPD en los años 30, agrupan a los adversarios políticos bajo una misma etiqueta, lo cual es visto como un intento de movilizar a sus bases y votantes contra lo que caracterizan como una amenaza externa a su permanencia en La Moncloa.

Es importante destacar que mientras el KPD utilizó la teoría del socialfascismo en un contexto de ascenso del nazismo, en España hoy se presenta una situación totalmente diferente. La democracia española cuenta con instituciones sólidas y mecanismos para abordar disputas políticas. Sin embargo, la retórica polarizadora del sanchismo puede ser perjudicial si se considera que puede obstaculizar el consenso necesario para abordar problemas complejos que requieren acuerdos entre el PP y el PSOE como la vivienda, la inmigración, el mantenimiento de infraestructuras críticas, o la defensa atlántica.

Pedro Sánchez sigue argumentando que tanto el PP como Vox «representan una ideología retrógrada que pone en peligro los logros democráticos alcanzados desde la transición española». Busca consolidar su apoyo entre los votantes que califica de «progresistas» para mantenerse en el poder al presentar a estas dos fuerzas políticas como «amenazas directas a la estabilidad democrática» cuando son dos antagonistas, no solo ideológicos sino también políticos. Se equivoca y comete un grave error.

No quiere oír lo que cantan los estudios serios de opinión: el sorpasso de Vox al PP que pretenden Pedro Sánchez y Santiago Abascal no se dará. Si el primero convoca elecciones este otoño al no presentar por tres años consecutivos un proyecto de presupuestos, acosado además por los casos de corrupción, me malicio que el PP sacará más votos que el PSOE con todos sus socios actuales, con lo que Vox saldrá trasquilado; su abstención en segunda vuelta valdría para que el PSOE se marchara al «rincón de pensar». Eso sí, sin Pedro Sánchez y sus sanchistas.