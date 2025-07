El castigo diario de la movilidad metropolitana

Imagen de archivo de trenes afectados por los retrasos en la red de Cercanías de València. / G. Utiel.

Que levante la mano quien no ha sufrido un retraso de tren, metro o autobús en los últimos meses. Subirse en un transporte público colectivo se ha convertido en una actividad de riesgo emocional en el área metropolitana. El que escribe sufrió dos incidencias reseñables la semana pasada, sin ir más lejos, pero solo hay que parar la oreja en esas situaciones para señalar el alto nivel de crispación. El caos ferroviario que sufren a diario miles de usuarios no es un problema puntual, se ha convertido en una emergencia estructural y en una agresión a la movilidad digna en una de las zonas más dinámicas de Europa.

El transporte público no es un lujo ni un complemento del coche privado, es la columna vertebral de cualquier metrópoli moderna. En nuestro caso, esa columna está rota. Los trenes de Cercanías y Metrovalencia, eje esencial entre municipios como Torrent, Sagunt, Paterna, Moncada, Llíria o Alzira y la capital, fallan sistemáticamente, condenando a los ciudadanos a retrasos, colapsos y una angustia que de no solucionarse amenaza con acabar en las consultas médicas. Conozco el caso de un hostelero que ha perdido a su mejor cocinera porque no hay conexión nocturna con Xirivella, o sea, solo unos pocos metros después de atravesar el nuevo cauce. Por cierto, la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, actual presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, llega tarde para constituir una comisión especial de transporte público metropolitano.

Lo más sangrante es que Adif y Ferrocarrils de la Generalitat siguen incapaces de articular una respuesta urgente tras años de falta de inversión, descoordinación y desprecio, mucho desprecio hacia los usuarios. ¿Hasta cuándo seguirá tratándose al área metropolitana de València como un territorio de segunda?

El constante caos ferroviario ya no vale como anécdota porque está empujado al uso del vehículo privado y consolidando una movilidad arcaica, además de provocar un desequilibrio laboral y un constante estrés colectivo. No puede haber transición ecológica sin un transporte público fiable. Lo que está pasando consolidará el caos mientras se continúe planificando la movilidad de espaldas a una realidad que afecta a casi dos millones de personas, sin acuerdos supramunicipales y sin las inversiones oportunas. Pero, sobre todo, mientras no se realice un rediseño integral de la red metropolitana.

El transporte público no debería ser un castigo, sino el motor de una metrópoli que aspira a ser habitable y conectada.