El Parlamento inglés remata la Superliga de Florentino

Infantino, presidente de la FIFA, no se junta con Ceferin, presidente de la UEFA. Infantino es amigo de Florentino Pérez, quien no se junta con Ceferín. El dirigente de la Unión futbolística europea no ha sido nunca partidario de la creación de la Superliga que patrocinaba el dirigente madridista. El Parlamento del Reino Unido ha aprobado una norma regulatoria para proteger a sus cinco divisiones, dotarlas de mayor estabilidad y protegerlas de una competición como la Superliga. El gran proyecto de Florentino ha muerto. Sin clubes del Reino Unido no es posible la competición que patrocinaba.

Infantino se sacó de la manga el Mundial de clubes con lo que satisfizo a Florentino. Este centró sus esfuerzos superligueros en una sentencia de un tribunal español en la que únicamente se decía que no había ninguna oposición legal a que se creara un torneo continental, pero no anulaba, porque no podía, la Liga de Campeones. Lo malo es que en tal propuesta Florentino se quedó con Joan Laporta como único acompañante. porque todo lo que le suena posibilidades económicas le va. No posee un euro en caja y tiene sus dos últimos fichajes sin poder inscribir porque no cuenta con la economía adecuada, según las normas de la Liga de Fútbol profesional que dirige Javier Tebas, que también ha estado siempre en contra.

La reforma millonaria

Infantino alegró a Florentino con el Mundial de Clubes, campeonato que, en principio y tras el sorteo inicial, se pensó que estaba destinado al Madrid, que en competiciones internacionales suele tener fortuna. No salió redonda la operación, pero el reparto de dineros fue importantísimo. El Madrid, que en la pasada temporada no cató ni una, se ha gastado una fortuna en la remodelación del estadio Santiago Bernabéu.

El presidente del Madrid no ha podido montar la Superliga y tendrá que darse por satisfecho con el Mundial de clubes, organización que Infantino protegerá del mismo modo que mantendrá el Mundial de selecciones por los dineros de los países árabes. La Superliga ha tenido su último obstáculo e insalvable con del Parlamento de Londres. Sin los grandes clubes ingleses, que en la presente campaña de fichajes han invertido 1.845 millones, cantidad equivalente a lo que invierten juntas Alemania, Italia, Francia y España, el proyecto de Florentino ha caído en fierra de juego.

