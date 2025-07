Sobre la plaga de currículums falsos

La diputada del PP Noelia Núñez dimite de todos sus cargos / JUAN CARLOS HIDALGO

La polèmica sobre els currículums falsos que ha tret a la llum el cas de la vicepresidenta del PP Noelia Núñez no ha fet més que posar en la picota, una vegada més, la fastigosa mediocritat en la qual està instal·lada la política espanyola, la política i tantes coses més, cal dir la veritat. Fa molt de fàstic, ausades. Falsejar un currículum, siga qui siga i del partit que siga, és un acte d’una vilesa fora de dubte que posa en relleu que aquell o aquella que ho fa és una persona que no mereix estar en la política. Però, clar, instal·lats en la cultura del simulacre, el postureig i l’aparença qualsevol mètode és bo per a configurar una imatge que no correspon, en absolut, amb l’autèntica. És allò del tot val per a grimpar en la vida pública.

Lamentablement, ningú no llig la lletra menuda i el rigor ha desaparegut de l’escena política (i de tantes coses més), només cal buscar una bona recomanació i simular unes condicions òptimes (cadascú a la seua manera) perquè els caps de torn t’atorguen el benefici de l’escala social. És una qüestió ben avorrida i tòrrida, però molt actual. Després, com podríem esperar, d’aquelles aigües estos fangs, o estos abocadors, qui sap.

I això no vol dir que la persona formada siga més autèntica, per descomptat que no, sinó que teòricament estarà més formada per afrontar qüestions relacionades amb la vida pública i trobar possibles solucions. Ara bé, trobarem persones formades que són incompetents i persones sense títols acadèmics que són absolutament brillants.

D’altra banda, m’agradaria saber quina falta fa tindre estudis certificats amb una llicenciatura o un grau per a ser un bon polític. Encara més, en tots els àmbits podem trobar persones, fins i tot amb doctorats o càtedres, que, obertament, podríem dir, utilitzant el valencià de poble del president de la Diputació, són caps de suro. Cal ser valents i honestos amb les coses que sabem i coneixem, virtuts en fase d’extinció, per a dedicar-se a la política o a qualsevol altre àmbit social o cultural.

Hem de reconéixer, no obstant això, que encara ens impacta el fet de tindre títols o càrrecs acadèmics. I no reste cap mèrit, en absolut, als títols i càrrecs acadèmics, malgrat l’endogàmia i les específiques estructures de poder universitàries, però l’experiència sempre em diu que el més important és la persona i el seu tarannà honest, humil i sincer, més enllà dels sistemes de poder i els simulacres socials.

Em fa l’efecte que totes estes consideracions són autèntics cants de sirenes en la societat del simulacre, com la va definir ja fa moltes dècades el genial sociòleg Jean Baudrillard. Importa més l’estètica que l’ètica, l’aparença més que el ser, i ningú no pren la molèstia d’escorcollar que hi ha al darrere de tantes coses que ens venen amb tòpics i superficialitats. En fi, què li anem a fer. Però la plaga de currículums falsos afecta l’ànim com si fora una intensa astènia d’estiu.