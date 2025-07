Lo que sé del caso Ángel

José María Ángel, en una imagen de archivo. / Jorge Gil - Europa Press

Sé que José María Ángel es un profesional que se ha ganado un respeto tras ocho años en uno de los puestos más complicados en la Administración autonómica (como se ha demostrado después) y en el que podría haber continuado a pesar del cambio de color en la Generalitat.

Sé que es un político curtido en batallas variopintas y episodios casi de novela, más partidario del diálogo y el entendimiento que del garrotazo verbal. Así se leyó su nombramiento para un cargo de honor como es el de presidente del PSPV. Y así se interpretó su designación como comisionado del Gobierno para la dana, aunque luego eso del acuerdo haya quedado relegado y se haya visto en el punto de mira de una guerra en la que no se hacen prisioneros.

Sé que accedió a una plaza de funcionario de forma reglamentada, porque así aparece en los papeles oficiales. Sé que es un proceso difícil de entender con los ojos de 2025. Acceder a un trabajo público como bachiller (Secundaria) y que una especie de promoción interna a medida acredité para un puesto de titulado universitario suena poco claro, pero es menos rareza en el contexto de precariedad administrativa de los años 80, cuando las instituciones democráticas se forjaban (no siempre con el decoro deseable), y menos aún en un organismo especialmente oscuro, como la diputación, que ha dado variados ejemplos de arbitrariedad en décadas.

Sé que la situación de Ángel, con una prórroga laboral superada la edad prevista de jubilación, ha levantado más de un recelo en la corporación.

Y sé que en ambientes veteranos del PSPV (y la diputación) es comentario viejo la privilegiada posición funcionarial de Ángel y sus allegados. Pero entre la suspicacia y la ilegalidad hay un trecho.

Lo que no sé (ni encuentro explicación por más vueltas que doy) es el porqué del título de diplomado en archivística y biblioteconomía fechado en septiembre de 1983 que los investigadores de la Agencia Antifraude encontraron en abril pasado en su expediente laboral en la diputación y que, como la Universitat de València ha confirmado, no existía entonces (se crea a partir de 1990). No sé por qué figura ahí y no en la documentación del alto cargo accesible en la web de la Generalitat. Y no sé por qué está en los papeles de la diputación si, como dice, no era necesario ese título para la plaza que obtuvo. Demasiados interrogantes. Demasiada oscuridad.

Sé que si el comisionado no puede aclarar el misterio de ese título (ha deslizado a los cercanos que no sabe de dónde sale), será víctima de esa carencia de explicación razonable, porque no se trata ya de engañar con el currículum presentado a las Corts o al Congreso, sino de algo más serio y sucio, de si se ha beneficiado de un título falso, con lo que implica de emolumentos y derechos de cara a la cercana jubilación. No sé si será delito aún o ya no tiene consecuencias penales, pero el hecho es de una indignidad incompatible con cualquier actividad pública.

Sé que se necesita luz, claridad y rapidez si interesa la justicia. Y que dejarse llevar por conjuras solo resta credibilidad.

Sé, sobre todo, que la degradación de la política gana un día más.