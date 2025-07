Un fin de curso sin fiesta

Von der Leyen y Trump. / Fred Guerdin/EU Commission /dpa

Es tradición en los centros escolares hacer una fiesta con motivo del final del curso lectivo. Los niños y niñas cantan, bailan, juegan; en fin, celebran la llegada de las vacaciones. La política cierra el curso estos días, pero no está precisamente para fiestas. Hoy se cumplen nueve meses de la fatídica riada y seguimos igual. Sobran dudas y faltan respuestas; demasiados relatos para un dolor que no encuentra su umbral porque es infinito. La tragedia marcó el devenir político hacia una legislatura fallida, digan lo que digan y aunque no lo quieran ver. Solo una cosa servirá para resarcir la ausencia de responsabilidades: las urnas, sea cuando sea que se convoquen.

Las elecciones, instrumento de canalización de la democracia, unas veces purifican y otras mancillan. Este curso que termina también es en el que ganó Donald Trump cambiando el rumbo de la política sin que todavía hoy sepamos hacia dónde se dirige. Miedo, dudas y una realidad: la victoria del populismo ultra no traerá nada bueno. Luego está el dolor que sobrepasa los límites más allá de nuestras fronteras y que advierte un mundo contemporáneo ensangrentado: en Gaza niños sin verano muriendo entre bombas y hambre. Lo desgarrador es que, en parte, la hambruna es inducida al utilizarse como un arma de guerra más. ¿Puede haber mayor crueldad? La tristeza es la que viene de la mano del fracaso del derecho y organizaciones internacionales.

Si tuviera que definir lo que siento al leer las crónicas y pensar en ello, solo se me ocurre una palabra: impotencia; por no saber qué hacer más allá de la denuncia pública y por no entender cómo es posible que en estos tiempos modernos ocurra algo así. A veces, mi conflicto es no sucumbir y seguir creyendo en la política.

El contrapunto es la foto de Donald Trump y Úrsula von der Leyen firmando un acuerdo arancelario. Dicen que es un éxito para esta parte del mundo al evitar una guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Era este el final de curso que esperábamos? Habrá un nuevo comienzo porque siempre lo hay. Si tuviera que decir qué espero del próximo año político, hoy diría verlo acabar mejor que este.