Activistas y familiares de los detenidos en el centro Alligator Alcatraz, en una protesta. / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Dan ganas de salir corriendo. Abandonar este escenario grotesco en el que se ha convertido la vida pública. Pero no lo vamos a hacer. No nos vamos a rendir.

Vivimos atrapados en un bucle de indignación y estupor. Cada día se superan los límites de la decencia, del respeto, de la sensatez. Noticias, bulos, montajes, mentiras descaradas y discursos manipuladores lo inundan todo. Lo importante se diluye. Lo urgente se oculta. Lo verdadero se confunde. Todo parece diseñado para que vivamos atrapados en una montaña rusa emocional sin descanso, mientras unos pocos saquean lo común, degradan la convivencia y socavan la democracia.

Cada escándalo del día nos parece el colmo… hasta que llega el del día siguiente. Y así, nuestra capacidad de asombro, y de resistencia, va cediendo. Porque no solo nos entretienen con lo grotesco: logran que forme parte de nuestras conversaciones, de nuestras preocupaciones, de nuestra forma de ver el mundo. Lo tóxico se nos cuela dentro. Y ese es el verdadero triunfo del espectáculo: que lo acabamos viviendo como si fuera real, mientras lo real, los problemas de verdad, desaparecen del foco.

Y sí, dan ganas de salir corriendo. Pero ¿hacia dónde? ¿A dónde huir cuando sabemos que buena parte del planeta está igual o peor? Aquí, al menos, aún conservamos algo valioso que merece ser defendido. La cotidianidad, con sus dificultades, no está al límite de lo soportable, aunque algunos se empeñen en hacernos creer que todo está perdido. No lo está. Pero podría estarlo si dejamos que nos roben también la esperanza.

Porque ahí fuera, más allá de las fronteras, tampoco florece el paraíso. Francia recorta derechos y endurece condiciones. Alemania se desliza hacia una política de repliegue social. En Estados Unidos la desigualdad es un abismo y la brutalidad policial no se esconde. Y en el resto del mundo, millones huyen de guerras, hambre o regímenes autoritarios mientras las democracias tambalean y los discursos del odio ganan terreno.

No, no nos vamos. No hay a dónde ir. Y, sobre todo, no nos van a echar.

Nos quedamos para decir basta. Para alzar la voz frente a los que han convertido el poder en un negocio, la política en una farsa y la verdad en una mercancía. Nos quedamos para señalar con nombre y apellidos a quienes usan el miedo, la mentira y la manipulación como armas de control. Nos quedamos para defender los valores que aún importan: la justicia social, la igualdad, la dignidad, los derechos conquistados con enorme esfuerzo. Para denunciar las mentiras que nos separan y generan desigualdad. Para exigir que los poderes públicos ejerzan su función con responsabilidad

Nos quedamos por respeto a quienes nos precedieron, a quienes dieron su vida por una sociedad más justa, y también por quienes vendrán después, para que no hereden un páramo de cinismo y destrucción.

Nos quedamos porque creemos en lo común. En la palabra. En la política, sí, en la política con mayúsculas, como herramienta de transformación. Nos quedamos para cuidar lo que queda, y para reconstruir lo que están intentando arrasar. Porque no vamos a permitir que quienes promueven el enfrentamiento y el odio decidan por nosotros.

Y, sobre todo, nos quedamos porque sabemos que esto no se arregla huyendo: se arregla quedándose y peleando