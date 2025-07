Un vecino de Paiporta pasa por un comercio después de nueve meses de la dana. / Germán Caballero

Espero que no haya ningún marcador sobre la guerra de relatos de la trágica dana del 29 de octubre en ningún despacho público. Por eso no sé quién gana, ni tampoco me importa quién lleva más puntos a favor o en contra, si el Gobierno o el Consell, pero hoy, nueve meses después, es el momento de una necesaria tregua para reconocer, por fin, qué se hizo mal para que no vuelva a ocurrir y para que en esa necesaria reconstrucción nadie se sienta excluido. Porque, aunque el fango se secó hace tiempo, la vida de esas 228 familias que se han quedado sin seres queridos sigue atrapada en una tormenta de injusticia, olvido y, lo más importante, sin la certeza de que no volverá a pasar otra vez.

Los primeros días tras la gran riada hubo visitas de autoridades y promesas de consuelo. También de una imagen de solidaridad desbordante, no lo olvidemos. Se activaron líneas de ayuda, se anunciaron planes de emergencia. Pero desde entonces, el calendario ha avanzado y, con él, se ha disipado la seguridad en que las cosas se harían mejor y entre todos en la recuperación social, económica y emocional. Hoy, muchos vecinos de las comarcas afectadas siguen esperando a que se resuelvan expedientes, a que lleguen las ayudas comprometidas y esperando a que alguien recuerde que no se puede reconstruir una casa si primero no se reconstruye la confianza.

El cruce de reproches entre gobiernos no alivia a quien lleva nueve meses sin poder volver a su vivienda. La evidente falta de coordinación institucional, que debería haberse resuelto en semanas, ha terminado por convertirse en un castigo añadido. Cada administración asegura haber hecho su parte bien y responsabiliza a la otra de lo peor, sin embargo, muchos de los afectados sienten que nadie ha estado realmente a la altura. Nadie asume responsabilidades. No hacen falta más relatos ni más discursos, sino soluciones concretas. Que se aceleren los pagos, que se eliminen trabas burocráticas, que se escuche a quienes han levantado la voz una y otra vez sin obtener respuesta.

Nueve meses después, es momento de que Generalitat y Gobierno se sienten, pacten y ejecuten. Dejar de competir por el relato y empezar a compartir la solución. Porque en esta historia solo deberían importar las personas. Y no pueden esperar más.