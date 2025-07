Sustituir las nucleares garantizando un futuro limpio y laboralmente justo

Imagen tomada en mayo de la central nuclear de Cofrentes. / Kai Forsterling

La sustitución de las centrales nucleares es una decisión tomada hace tiempo entre las compañías propietarias y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, recogida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Aunque, en un ataque de sinceridad, no sé si es una decisión definitiva.

El anunciado cierre marca un punto de inflexión hacia un nuevo modelo energético, más limpio, más seguro y comprometido con el planeta. Y hay una condición imprescindible para que esa transición sea verdaderamente justa: que no deje a nadie atrás. Especialmente a quienes han sostenido con su trabajo durante décadas ese mismo modelo que ahora nos toca transformar.

Desde CC OO Industria del País Valenciano compartimos la urgencia de avanzar hacia energías renovables, pero también exigimos que ese cambio se haga desde la justicia social. La transición energética debe mejorar las condiciones de vida de las personas trabajadoras, no empeorarlas. No debe tratarse únicamente de apagar reactores, sino de encender oportunidades para miles de personas que, directa o indirectamente, viven de esas infraestructuras.

Alrededor de las nucleares se ha desarrollado un tejido económico que incluye subcontratas, servicios técnicos, limpieza, mantenimiento, transporte, restauración o vigilancia. Cerrar una central sin garantizar alternativas para las personas trabajadoras y los territorios donde se asentaron es una irresponsabilidad que puede llevar al paro y a una nueva oleada de despoblación en zonas ya castigadas por la falta de oportunidades. Y eso no nos lo podemos permitir.

El cierre debe ir acompañado de inversiones públicas que activen la economía local, con nuevos proyectos industriales sostenibles en el tiempo. Hablamos, entre otros, de parques solares, de infraestructuras eólicas, de investigación en hidrógeno verde, pero también de nuevas industrias que garanticen empleo estable, digno y con derechos.

Porque no queremos que el trabajo verde sea sinónimo de trabajo precario. No puede haber progreso si se pisotean derechos. La reversión climática no puede combatirse a costa del sudor y la inseguridad laboral de quienes hoy levantan la industria con sus manos.

Las trabajadoras y los trabajadores que han dedicado su vida a estas instalaciones no pueden ser tratados como una nota al pie en esta historia. Sus conocimientos técnicos, su experiencia, su implicación, son un valor enorme que debe aprovecharse en esta nueva etapa. Recolocar, formar y recualificar son palabras que deben pasar del discurso a los hechos. Y para que eso ocurra, necesitamos planificación, voluntad política y participación sindical real.

La transición energética también es una batalla ideológica. Y desde CC OO Industria PV no vamos a permitir que ese cambio de modelo se lleve a cabo sin la voz de la clase trabajadora. Lucharemos para que las nuevas tecnologías sirvan para igualar, no para profundizar desigualdades. Defenderemos que la reindustrialización de nuestras comarcas sea una oportunidad para corregir desequilibrios históricos y para poner fin a décadas de abandono institucional en determinadas zonas.

Las decisiones que tomemos hoy marcarán el tipo de industria que tendremos mañana. Y no queremos una industria que enfrente a las personas trabajadoras. Queremos una industria sostenible, feminista, que proteja la salud laboral, que elimine la dependencia energética y que anticipe los cambios tecnológicos sin dejar a nadie atrás.

Cerrar las nucleares debe ser el principio de algo mejor, una nueva etapa donde las personas estén en el centro. Industria limpia sí, pero con empleo y con derechos.