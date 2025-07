Por una ciudadanía responsable

Cristóbal Montoro, en su etapa de ministro. / EUROPA PRESS

A fuerza de escándalos, insultos, corrupciones, pataleos… retransmitidos en directo, en diferido, en resúmenes… por todas las cadenas de televisión, podemos llegar los ciudadanos de a pie a la conclusión de que el mal está en los que mandan, en los que tienen poder, político o económico, pero sólo en los de arriba.

Y, sin exculpar ni lo más mínimo a quienes teniendo la responsabilidad de gestionar lo común se corrompen, me parece necesario llamar la atención sobre algo que puede suceder y que no ayuda a mejorar la situación. Con sus espectáculos bochornosos retransmitidos por los medios puede alimentarse la idea de que ya tenemos a los culpables: los políticos. Y llegar a la peligrosa frase de: “Todos son iguales” sin hacer la necesaria autocrítica sobre nuestra acción u omisión como ciudadanos. No se puede cargar la responsabilidad total en la clase política por estas dos razones:

Primero, porque ¡todos no son iguales! Y segundo, porque el resto de la ciudadanía no podemos quedarnos en la barrera como espectadores como si no tuviéramos nada que ver en la corrupción y en los comportamientos injustos. Se debe resaltar y reconocer a todas aquellas personas que se dedican a la política y que gestionan bien su ayuntamiento, su comunidad autónoma o el Gobierno. Y esto no va de partidos. Hay personas decentes que no se corrompen y que, gracias a ellas, ganamos en derechos y caminamos hacia la resolución de problemas. Las hay en los diferentes partidos del espectro político.

Y es injusto extender la corrupción también a todas esas personas que no son corruptas y sí son honestas. El interés de los medios por contarnos insistentemente las noticias sobre la corrupción oculta a todos aquellos que no lo son. Y éstos, los honestos, que son muchos, son un motivo de esperanza. No los podemos dejar en la oscuridad. Decíamos que no podemos vernos en la barrera como espectadores como si no tuviéramos nada que ver con la corrupción. Somos parte de esta sociedad que no nos gusta y tomamos decisiones que afectan a lo que tenemos.

Un dato muy significativo: la economía sumergida supone un 25 % del PIB, lo cual significa que son muchas las personas que no actúan con la responsabilidad que como ciudadanos nos corresponde. Cuántas veces se nos plantea el socorrido ¿sin IVA o con IVA? Cuántas personas, que poseen una segunda vivienda o varias, se justifican por razones de “mercado” para elevar los alquileres por encima de lo razonable.

Pero también podemos decidir si nuestro dinero lo confiamos a bancos que invierten con criterios éticos o otro que no lo haga. Somos receptores de los medios de comunicación y, como tales, podemos elegir aquellos que nos presentan con mayor objetividad las noticias y aún con estos mantener una actitud crítica. Podemos elegir entre el consumo por el consumo o consumir lo que necesitamos. Tenemos la capacidad y la obligación de elegir a quienes votamos con criterios del bien común. Podemos comprometernos en causas que buscan apoyar a los más desfavorecidos. Hay un campo extenso de posibilidades de formar parte de la solución dejando de ser espectadores que, desde la barrera, comentan lo mal que va todo.

En la Fundación Novaterra conocemos situaciones de personas que tienen dificultades para su inserción, víctimas de un sistema injusto, y apostamos por actuar y acompañar a las más perjudicadas en sus itinerarios hacia el reconocimiento de su dignidad. Y también nos esforzamos por compartir una visión crítica que propicie una ciudadanía responsable. Porque no es suficiente con el trabajo de acompañamiento a las personas, sino que es necesario también llamar la atención públicamente sobre las situaciones que necesitan mejorarse. Por tanto, consideramos que es cuestión y asunto de cada persona decidir cómo quiere participar en la mejora de la sociedad. El abanico de posibles formas de ejercer nuestra responsabilidad ciudadana es amplio. Pero, desde luego, dejando de ser meros espectadores.