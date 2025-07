Hisenda no som tots

Cristóbal Montoro, en el Congrés. / EUROPA PRESS

En plena Transició, pel 1978, els mitjans de comunicació ens van sorprendre amb una campanya institucional on personatges coneguts com Bárbara Rey ens deien “Hisenda som tots. No ens enganyem” per conscienciar a la societat espanyola, recentment eixida de gairebé quaranta anys de dictadura i poc avesada a coses com fer anualment la declaració de la renda, despullant davant l’Estat la seva fortuna, aquells que tingueren la sort de tenir-la. Des del ministeri d’Hisenda, comandant per aquells dies per Francisco Fernández Ordoñez, es va llençar per terra, mar i aire, una campanya ideada per Stanley Bendelac per fomentar una cultura fiscal més responsable, cosa que en aquells moments era totalment inexistent. A Espanya una de les aficions més arrelada, a més del bous i el futbol, ha estat la de la defraudació fiscal per part d’aquells que poden fer-ho. Tal vegada per això es diu que la frase “Hisenda som tots” ja fou utilitzada al segle XIX pel ministre Juan Bravo Murillo en un discurs de presentació dels pressupostos.

Sempre he pensat que eixe “tots” de l'eslògan en realitat no es referia a tota la ciutadania, per mi Hisenda eren uns més que altres, no tots eren tractats amb la mateixa vara de mesurar per part del Fisco. Al llarg del temps hem vist que, en moltes ocasions, els treballadors paguen un tant per cent per IRPF més alt que les empreses per impost de societat, un impost que es d’un 25 % sobre els beneficis però que en el cas de les 142 empreses amb més de 5.000 treballadors finalment, amb la enginyeria fiscal, es queda en un 3,12 dels seus beneficis. Les grans empreses poden aprofitar deduccions, desgravacions fiscals i estructures internacionals per reduir la seua càrrega fiscal.

Fa uns dies ens hem assabentat que algunes d’aquestes grans empreses a més a més de totes les possibilitats que tenen per disminuir els seus impostos encara no tenen prou i, presumptament, han aprofitat la possibilitat de tenir un bon amic assegut cada setmana a taula al Consell de Ministres per aconseguir que el Govern, com un sastre destre, lis fes lleis a la mida dels desitjos empresarials. Una investigació dels Mossos encarregada per un jutge de Tarragona ha dut a la imputació del totpoderós ministre Montoro i de 27 persones més, molts d’ells col·laboradors de qui fou ministre d’Hisenda als governs de Aznar i Rajoy que havien posat la rabosa a vigilar el galliner dels impostos. I mentre els ciutadans de a peu, eixos que sí son Hisenda i cada maig tremolen davant la declaració de IRPF veien com els retallaven ingressos i drets per totes parts amb l’excusa d’una crisi, i des del poder els feien culpables per haver estirat el braç més que la màniga, i els pensionistes veien retallada la seva capacitat econòmica perquè els preus pugen molt més que el miserable 0,25 % que el Govern del PP els pujava les ja minses pensions, a Madrid, Montoro anava fent caixa aconseguint lleis exprés per algunes grans empreses.

Ja veuen que Hisenda no som tots iguals, uns matinen, treballen i paguen el IRPF mentre un ministre comissionista facilita que altres, els que no matinen si no és per anar de cacera, amonedament els euros fàcilment.