Carta oberta a José María Ángel Batalla

José María Ángel, en una imagen de archivo. / Miguel Angel Montesinos

Hui vull escriure estes paraules des del cor, però també des del més profund respecte i admiració cap a una de les figures més rellevants, honestes i compromeses que ha donat la política valenciana: José María Ángel Batalla.

La seua dimissió no és el final d’un cicle, sinó el reflex de la seua grandesa. Dignitat, coherència i generositat han sigut sempre trets distintius d’un home que ha dedicat més de 40 anys de la seua vida al servei públic. Una trajectòria irreprotxable, marcada per la responsabilitat, el treball incansable i la cerca constant de solucions útils per a la ciutadania.

José María ha sigut moltes coses: alcalde estimat de l’Eliana durant dues dècades, senador, secretari autonòmic de Seguretat i Emergències i director general de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, màxim responsable de coordinació autonòmica en Protecció Civil, veu imprescindible en moments difícils com els grans incendis, les pluges torrencials o la pandèmia i, des de fa uns mesos, comissionat especial per a la reconstrucció i reparació dels danys provocats per la DANA i, amb molt honor, era president del PSPV-PSOE. Però per damunt de tot, ha sigut una persona pròxima, humil i generosa amb el seu temps, amb la seua experiència i amb la seua amistat.

He seguit amb profunda tristesa i indignació els atacs injustos que has rebut estos dies. Sé que la decisió que has pres respon a una mostra més de la teua responsabilitat i del teu compromís amb allò que realment importa. Però també sé que ni una campanya inquisitorial ni els que sempre actuen sense escrúpols podran embrutar la teua trajectòria. El temps posarà cadascú al seu lloc, com sempre ho ha fet.

Per a mi, i per a tants i tantes, continuaràs sent un espill on mirar-nos. Un mestre de mestres. El gestor eficient, el polític honest amb mirada ampla i profunda, la persona de les respostes ràpides i encertades, el conseller informal que sempre ha estat quan se l’ha necessitat.

Et dec molt, amic. Mai oblidaré que, quan vaig ser triat alcalde per primera vegada en maig de 2015, no vaig tardar ni un dia en acudir a l’Eliana perquè em feres un curset accelerat de com afrontar la responsabilitat de ser l’alcalde del meu poble. T’ho agrairé sempre. Sempre podré dir amb orgull que he aprés del millor.

Saps que hui te’n vas del càrrec, però no de la vida pública ni molt menys del cor de la gent que t’admirem. I saps també que, a Rafelbunyol o a la teua estimada l’Eliana, sempre ens quedaran moments per compartir.

Gràcies, José María. Per tot.

Amb estima i admiració infinita