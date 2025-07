Gaza en el corazón

Vecinos de Gaza trasladan un cadáver este martes. / Europa Press/Contacto/Omar Ashta

Toda guerra es un fracaso de la razón. Nadie gana, todos pierden. Sin embargo, las brutales imágenes que vemos cada día en las noticias y hacen sangrar los ojos, no son las de una guerra, sino de un genocidio: bombas, sangre, ruinas, hambre.

Silencio.

¿Hemos perdido el corazón?

La muerte de civiles y niños por bombas y hambruna es un horror que va en contra de todas las normas y principios establecidos en los tratados de Derecho Internacional. Solo los países hipócritas, indiferentes, interesados o cobardes, se permiten la inacción. ¿Cómo se puede permitir la impunidad y el avance de una limpieza étnica solo comparable a la de los nazis en la II guerra mundial ? ¿Vamos a seguir vendiendo la mitad de las armas que matan a los niños y sus padres en la cola del pan?

Gaza no solo muere de hambre, muere también de indiferencia, de ese manto de silencio de una Europa pusilánime que deshoja la margarita, junto con otros pueblos que miran a otro lado o niegan la barbarie, mientras ponen de manifiesto la indignidad de la raza humana. Lo que Netanyahu pretende es la apropiación ilícita, y por la fuerza, de un Estado reconocido, lo que supone un acto ilegal irrefutable condenado por toda norma internacional. Israel mantiene cerradas las puertas de Gaza y bombardea sin compasión a la población, al norte y al sur como ratas de laboratorio, sin dejar una posible escapatoria. Es una nueva dimensión del horror y el desprecio a lo pactado y es también una exteriorización de una crueldad imposible de ejecutar, si no es con la ayuda de terceros. Me refiero, por supuesto a Donald Trump, ese enajenado, ignorante y caprichoso hombre de negocios que diseña 'resorts' en su locura, acostumbrado a prácticas mafiosas, que abusa de las mujeres y del poder sin entender en absoluto qué significa la democracia. También me refiero al apoyo silencioso de un entramado económico que sustenta el delirio genocida.

Sin embargo, no todo está perdido. A pesar del sopor europeo, la negación de Hungría y la frustración universal, hay un camino de justicia. Hemos visto llorar a Ahmad Alousi ante la ONU, gritar de impotencia a un ministro Italiano el Parlamento europeo, denunciar el inmovilismo europeo a Borrell y pasar a la acción a Baltasar Garzón. Hemos también presenciado estos meses manifestaciones en las calles y universidades del mundo entero, barcos que han tratado de llegar a Palestina en señal de protesta, marchas multitudinarias de jóvenes y adultos anónimos pidiendo el fin de la masacre. La justicia internacional ha comenzado su camino porque sabe que tiene un rol importante que cumplir. Juristas de todo el mundo se están movilizando para decir basta, para poner limites, para exigir responsabilidades. Sí, en medio del horror, crece la esperanza, se enciende una luz llamada “El grupo de la Haya” reunido en Bogotá, donde Francesca Albanese, relatora especial de la ONU, ha presentado un informe que centra su análisis en el sistema económico, comercial, empresarial e industrial que sustenta el genocidio. Este informe proporciona los nombres y apellidos de aquellas personas y corporaciones involucradas en la brutalidad infrahumana que sufre la población de Gaza y que sacan rédito económico del asesinato.

Todo tiene un límite, los crímenes también. La política puede frenar la barbarie, si hay voluntad de conseguir que los valores humanos estén por encima de los intereses económicos que gobiernan el mundo.

Estos días se ha celebrado una cumbre de mandatarios en New York para estudiar el reconocimiento del estado Palestino por los países que aún lo han reconocido. Tengo la esperanza de que más pronto que tarde, la justicia cumplirá su función y juzgará a los responsables de estos brutales crímenes. Palestina merece su tierra y los palestinos merecen la paz. Ojalá cese esta matanza inmisericorde de la que habla Manuel Vicent en la que “los misiles israelís que caen sobre las mujeres y niños caen también sobre nuestra conciencia”.

Otro mundo es posible, si ejercemos de humanos, si saltamos de una vez del sofá de la indiferencia y del silencio y volvemos a permitir que nos atraviese la voz de la empatía.