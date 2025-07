Cristóbal Montoro. / EUROPA PRESS

Ja fa un grapat d’anys un amic advocat em va explicar dues coses. La primera (i són paraules seues) “que tots els advocats eren uns mercenaris” i la segona que la ciutadania mai podia quedar-se en una situació d’indefensió davant de qualsevol administració i que, per això mateix, el legislador havia tingut en compte aquest tema i havia introduït els tràmits d’al·legacions a les diferents lleis.

El que el meu amic no em va explicar va ser la situació d’indefensió en la qual ens deixen la gent de la política quan fan trampes. I m'és igual el color polític.

Tota la porqueria que està eixint ara de l’exministre Montoro fa molt de fàstic, molt. I en fa perquè li lleva importància a tota la feina ben feta que busca fer tanta bona gent com encara queda a la política, sobretot a la municipal. Enfosquint aquesta feina no guanyem res, ben al contrari desmotivar a tanta i tanta bona gent que dia a dia busca millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes fent una feina impagable i negociant amb propis i estranys per tal de guanyar en justícia social.

I mentre, ens topem amb una llei de partits obsoleta que permet als grans partits confondre les seues organitzacions amb les institucions i col·locant al capdavant no sempre a la gent més competent però en massa casos, sí la més servil i obedient als mandats del cap.

Així les coses, tornem a la indefensió a la qual ens aboquen els grans partits, amb pactes que, en massa casos, deixen fora un bon grapat de vots. Com ho és, per exemple, que a la nostra Comunitat la barrera electoral siga del cinc per cent mentre altres aquesta és del tres per cent. La diferència deixa fora un bon grapat de vots d’opcions que no sent majoritàries, també obtenen vots per part de la gent i que no es veuen reflectits als escons de les diferents institucions.

Un altre exemple del que dic és el model de democràcia del qual es doten els diferents països. Així tenim el model representatiu on la ciutadania tria als seus representants qui són qui defensaran després les diferents iniciatives tant al govern, si apleguen, com a les cambres legislatives. Però si pel camí “es perd” part del mandat rebut a les urnes, fins a les següents eleccions no cal donar massa explicacions a ningú que no siguen la resta de representants. Per tant, res ni ningú ens garanteix que el nostre mandat a les urnes aplegue a bon port. Primer per les barreres electorals i després per allò dels pactes postelectorals i les aritmètiques parlamentàries. És, per tant, una altra manera d’indefensió a la qual ens sotmeten des de les instàncies polítiques.

En canvi, als països amb un model de democràcia participativa la ciutadania pren part activa als assumptes importants que els afecten i fan servir les ferramentes al seu abast com ho són els referèndums i les iniciatives legislatives populars per donar la seua opinió i, d’aquesta manera, participar en els assumptes que els afecten. O dit d’altra manera, el seu grau d’indefensió és prou menor que el patim qui visquem als règims representatius.

En aquest moment em ve al cap aquell amic que segurament no imaginaria mai que aquelles explicacions acabaren donant lloc a un article com aquest que busca qüestionar la base de la democràcia per millorar-la encara que siga fent pensar a qui puga llegir aquestes lletres. Però la vida té aquestes coses...

Tampoc busque, ni de bon tros, desmotivar a la gent perquè no vaja a votar pensant allò de “tots són iguals i, per tant, no paga la pena anar-hi”, perquè és més aïna just el contrari el que vull. Cal reflexionar sobre les opcions polítiques que ja ens estan demanant el vot, malgrat que encara no s’han convocat les eleccions.

Però la dreta i la ultradreta tenen pressa per aplegar al govern, al preu que siga. Mai no han reconegut ni han legitimat els governs de Sánchez. I no ho han fet perquè pensen que el poder ha de ser permanentment seu.

La cintura política de Sánchez li ha permés tindre una majoria, inestable de vegades, però altres no, per anar aprovant iniciatives al Parlament.

I si parlen de corrupció, el PP té molt més que ningú a callar. Ací sí que tenen una ampla majoria que ens ha robat a mans plenes i mai no han tornat res. Pot haver-hi major indefensió que aquesta? I volen tornar a governar?

Cal que ens pensem molt el vot per millorar la qualitat democràtica i fer fora de les institucions als lladres.