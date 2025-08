El desastre no es solo Mazón, es el Partido Popular

Mazón y Feijóo en un acto ante la militancia en Alicante. / Levante-EMV

El pasado 29 de octubre se produjeron tres acontecimientos sin precedentes en la historia reciente de la Comunitat Valenciana: la catástrofe humanitaria provocada por la DANA con 228 víctimas mortales, la desaparición inexplicable, que lleva marcha de convertirse en uno de los fenómenos más misteriosos del siglo XXI, del presidente Mazón durante los momentos más críticos de la emergencia y la reacción de un partido político que, lejos de exigir responsabilidades y hacer dimitir a su líder por su negligencia, se dedica a aplaudirle y a culpar al Gobierno de España.

Estos hechos gravísimos han revelado algo mucho más profundo que la irresponsabilidad individual de un gobernante. Han dejado al descubierto la naturaleza misma del Partido Popular, tanto el valenciano como el nacional, un partido cuya esencia política se basa en un desprecio sistemático de todos los servicios públicos aplicando recortes sustanciales y una absoluta indiferencia hacia quienes sufren las consecuencias de su negligencia.

La desaparición de Mazón no es un accidente aislado, sino la expresión más cruda de una actitud política repetida hasta la saciedad por el PP y sus socios de extrema derecha, Vox. Su alianza tóxica no es casualidad, sino reflejo fiel de una estrategia que privilegia el poder a toda costa, incluso cuando la ciudadanía lo paga con vidas humanas. La respuesta del PP ante la catástrofe no ha sido asumir responsabilidades ni hacer autocrítica, sino desplegar la acostumbrada maquinaria propagandística y la cínica actitud de aparentar normalidad en medio del caos, al mismo tiempo que acusan de todos los males a todo el mundo, especialmente al gobierno de España.

El PP nacional, con Feijóo y Miguel Tellado a la cabeza, ha sido cómplice activo del desastre valenciano. No solo por defender y sostener a Mazón, sino por promover y alentar durante años un modelo político y económico basado en recortes y privatizaciones, que ha debilitado los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios de emergencias. Las consecuencias no han tardado en hacerse evidentes: una falta absoluta de preparación y capacidad de respuesta frente a situaciones críticas, que inevitablemente acaba pagando la ciudadanía con su vida.

La indignidad demostrada por Mazón, desapareciendo en medio de la peor tragedia vivida por la Comunitat Valenciana, resulta incomprensible. No es la primera vez que el PP muestra semejante desprecio por las víctimas de una tragedia: ya lo hicieron con el accidente del metro en Valencia y ahora repiten ese mismo patrón de ocultación y abandono. En 2006 fueron 43 víctimas por el accidente del metro y el PP con Camps a la cabeza urdió una trama para ocultar la verdad y no tratar con dignidad a las víctimas. Antes fue Camps, ahora Mazón. Antes y ahora es el PP. Ante cualquier catástrofe, la ciudadanía necesita saber que las autoridades están presentes, que les atienden y apoyan, no que se escondan o traten de evadir responsabilidades echando culpas a otros. Resulta aterrador imaginar qué habría ocurrido en la Comunitat Valenciana y en toda España si la actuación ante la pandemia hubiera estado en manos del PP, dado su historial de negligencia y falta de empatía.

Las excusas del PP han sido recurrentes y predecibles. En educación, por ejemplo, el conseller José Antonio Rovira ha justificado la reducción de partidas presupuestarias esenciales alegando “ajustes fiscales necesarios para el equilibrio presupuestario”. Mientras se recorta en educación, suprimiendo profesorado, ayudas al alumnado y cerrando ciclos de FP, se aplican bonificaciones fiscales que favorecen a rentas altas. Estas actuaciones reflejan claramente la verdadera prioridad política del PP: beneficiar a los privilegiados mientras se abandona a la mayoría social.

Además, el discurso utilizado sistemáticamente por el PP para diluir responsabilidades consiste en culpar al Gobierno central de supuestas deficiencias en la actuación ante la DANA, cuando, aunque siempre mejorable, su respuesta no ha tenido nada que ver con la negligencia del gobierno de Mazón. Este intento desesperado de desviar la atención ignora deliberadamente los hechos y evita que se asuman responsabilidades claras desde la Generalitat Valenciana.

La crisis actual no es un caso aislado de mala suerte, sino el resultado lógico de una ideología y práctica política del PP que menosprecia lo público y fomenta la desigualdad. Es imprescindible señalar a los auténticos responsables: no solo Mazón, sino todo un partido que ha decidido gobernar contra los intereses más básicos de la ciudadanía.

Hoy más que nunca es vital entender que lo ocurrido en Valencia no es solo un drama local, sino un aviso nacional. No podemos permitir que la política del recorte y la indiferencia siga cobrando víctimas. Es hora de exigir responsabilidades al PP y decir basta a esta forma de gobernar que se ha demostrado no solo irresponsable, sino letal. La Comunitat Valenciana merece respuestas, acciones concretas y gobiernos comprometidos, no excusas vacías ni líderes ausentes cuando más se les necesita.