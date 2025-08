Malgrat tot, orgull de país

Pedro Sánchez y el rey Felipe VI este martes en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca. / Ballesteros

Qualsevol persona pot sentir orgull pel seu país. Es tracta del sòl nutrici, adobat per sediments lingüístics i culturals, on ha crescut la xarxa de connexions personals i complicitats afectives gracies a les quals ha arribat a ser qui és. Hom pot sentir-se’n també llunyà o avergonyit: quan el propi país esdevé l’exemple d’allò que no s’ha de fer. Així ha succeït de recent amb l’abominable violència dels xenòfobs. En general, la nostra conjuntura sociopolítica exhibeix greus problemes estructurals: a la dificultat per a accedir a un habitatge digne se suma la corrupció de no pocs dirigents i, com a baix continu, la polarització política.

I, malgrat tot, a vegades hom sent un sa orgull. Hi ha coses que el recolzen i que es desenvolupen a la vista de tothom.

Quan el govern de Vladímir Putin envaí Ucraïna, el nostre país es pronuncià a favor de les víctimes, a les quals segueix fornint solidaritat militar i econòmica. Rep per açò l’animadversió d’un règim que empra estratègies cibernètiques per a desestabilitzar els nostres processos democràtics. Quan, arran d’un miserable atemptat de Hamàs, el govern de Benjamin Netanjahu encetà una incursió militar a Gaza, Espanya deplorà l’acte terrorista; a mesura que la desproporció i la barbàrie es palesaven, va condemnar eixa deriva i va apel·lar a la Cort internacional de justícia. Fou també a costa d’un preu, en les relacions amb Israel i amb els països que li donen suport. Quan Donald Trump ha exigit un augment dràstic del pressupost destinat a defensa pels països de l’OTAN, l’únic govern crític ha sigut l’espanyol; i és que tant allò draconià de la mesura com el tarannà autoritari dels modes no es compadeixen gaire amb la democràcia (menys encara, si això beneficia la indústria bèl·lica estatunidenca). Les represàlies es tradueixen en amenaces del sàtrapa: una venjança en clau d’aranzels.

Més encara. En el seu pas per l’administració Trump, Elon Musk ha desmantellat l’agència estatunidenca per a la cooperació internacional: una decisió amb dramàtiques conseqüències per als més desfavorits (veure « Vots que poden matar », Levante-EMV, 09/07/2025). Tanmateix, Espanya és un dels pocs Estats que incrementen la seua aportació a la cooperació, un 12 %, gràcies al consens de tot l’espectre parlamentari llevat de Vox. Amb açò se sufraguen, entre altres, programes de salut, seguretat alimentària i protecció infantil. Eixe compromís humanitari es troba molt arrelat. El 2024 vàrem ser el país que més donacions privades aportà al programa de l’ONU per a l’ajut als refugiats.

I això, en un país amb institucions que funcionen raonablement, on es viu en pau i cada persona pot aspirar a que la seua dignitat es veja reconeguda. Hi ha molt per a millorar. I, malgrat tot, notícies com aquestes omplin l’ànim de quelcom que ben podríem anomenar així: orgull de país.