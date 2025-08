9 mesos després: molta feina i poc de temps

Dana en Valencia / J.M. López

Fa 9 mesos d’aquell 29 d’octubre en què tot va canviar, 9 mesos després de la pitjor catàstrofe ambiental, social i econòmica que ha patit el nostre país, i les ferides segueixen obertes. Algunes cicatrius ens recorden què ha passat, què podria passar i d’altres què no hauria de tornar a passar. Així de cru i de clar.

La conseqüència: la vida de 228 persones (última xifra oficial), la destrossa de cases i bens personals, socials i col·lectius, un dany greu en el teixit laboral, econòmic i empresarial, unes ferides profundes en el paisatge i en el cor de milers de valencians i valencianes, i molts interrogants oberts.

Tanmateix, entre el fang (literal i metafòric), el fem i el soroll, també hi la fotografia de les mostres de solidaritat i suport mutu davant el col·lapse. El poble valencià va mostrar la seua dignitat afrontant la destrucció. És un orgull guardar aquesta imatge.

Ara estem en això que anomenen «reconstrucció». En els pobles afectats, hi ha una orografia i percepcions d’aquesta reconstrucció diferent. Hi ha gent que s’ha vist afectada de manera col·lateral, quan no mínima, al costat de gent que ho ha perdut tot. Cosir eixes sensibilitats és tasca de tots, cadascú des de la nostra parcel·la, els qui dirigim com a responsables, i la ciutadania com a partícip d’una comunitat social que viu, conviu i estableix relacions més enllà del codi postal. Compartim més que carrers, patis i voreres. Per això, els comentarisinteressats, generalitzacions grolleres i absolutes o el menfotisme egoista no ajuden, afegeixen molta crispació i llast innecessari.

D’això va la cosa quan acudisc a Estellés: «...No s’és res si no s’és poble». Som un comunitat humana, un col·lectiu que té sentit unit i sincronitzat, necessitem eixe esforç indispensable que fa rodar una societat i enforteix el sentiment de pertinença: la solidaritat i l’empatia.

Apel·le a la voluntat i al treball conjunt, al suport social i comunitari, a la recuperació física i emocional, a la resiliència, resistència i paciència. A la necessitat de parlar i al consens, a la posada en marxa de mesures de protecció i de seguretat, a la coordinació de les administracions públiques, i a la incorporació del saber de les persones expertes (ciència i coneixement). Un clam inexcusable no només per tirar endavant, sinó perquè com ens diuen veus autoritzades, malauradament, això que vam patir el 29 d’octubre tornarà a passar… però no sabem quan ni on.

Vull posar en valor la bateria d’actuacions davant i amb motiu de la dana que s’han llançat des de l’estat i el govern d’Espanya. És possiblement un dels desplegaments més importants que s’han fet mai: decrets, línies, mecanismes i iniciatives. Ara bé, és just demanar que aquest suport no pot cessar perquè no hem acabat, i necessitem que seguisca.

Queden dos mesos per a la tardor, i el pànic que la gent puguem tindre és real. Hem d’arromangar-nos en la previsió, l’emergència, l’anticipació i la protecció, ja! Deixem-nos d’accents i debats estèrils, que queda molta feina i molt poc de temps.