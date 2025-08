¿Agradecerá alguna vez el PSPV a los miles de militantes su dedicación?

Hubo un tiempo en que los partidos socialistas solían rendir homenaje a sus militantes históricos. Cuando fallecían, era costumbre recordarlos en las agrupaciones locales, dedicarles palabras de agradecimiento por su lealtad al socialismo, incluso celebrar su trayectoria en algún acto público si habían ocupado cargos relevantes. No era una práctica exclusiva del PSOE: ocurría también en otros partidos. Basta recordar el recibimiento multitudinario que dieron los valencianos al cadáver de Blasco Ibáñez, repatriado desde Francia en 1934 tras años de exilio. Sin embargo, en la tradición socialista no es común destacar públicamente a una figura mientras está en activo. Se entiende que la labor dentro del partido es colectiva, y por tanto no conviene centrar los focos sobre una sola persona. Otra cosa es que en los mítines o en la propaganda de las campañas electorales se resalte la personalidad del líder que protagoniza la candidatura El líder laborista Clement Attlee, que derrotó en las elecciones a Churchill cuando este estaba en su máximo índice de popularidad tras la Segunda Guerra Mundial con la derrota del nazismo, sostenía que no debía elogiársele a nadie en plena actividad: solo al cesar en su cargo podía valorarse su trayectoria.

Las personas no suelen ser univocas en su comportamiento. «Nadie es perfecto», señalaba uno de los protagonistas, Joe E. Brown, de esa película de Willy Wilder ‘Con faldas y a los loco’. Es probable que todos tengamos alguna sombra negra, mayor o menor, en nuestras vidas. Y en el caso de la actividad política es muy difícil ser un ángel de pureza sin mácula. Los amigos, decía Azaña, destacaran nuestras virtudes y los enemigos y adversarios nuestros defectos. Las trayectorias políticas están cargadas de enfrentamientos y exaltaciones donde unos y otros, afines o contrarios, señalan los episodios de los actores a favor y en contra. Los odios y los amores permanentes o transitorios son moneda común de la vida cotidiana en el desempeño de un cargo político. Mucha gente no calcula que la actividad política es más dura de los que se supone, es parecido a los que ocurre en el ejército, una cosa es la lucha en las trincheras y otra los desfiles militares con aplausos. Y si se comete un error que trasciende al espacio publico todo se acaba por mucho méritos que se hayan reconocidos. Es difícil recuperar la confianza o la imagen cuando están se han perdido. En plena guerra fría el ministro de Defensa británico John Dennis Profumo, un héroe de Normandía había sido una pieza clave en la estructura de los servicios secretos occidentales en el gobierno del conservador Harold Macmillan de 1963, época en que los espías competían entre la vida y la muerte por la información en un mundo dividido entre soviéticos y occidentales. Pero el descubrimiento de su relación con una amante sospechosa de servir a los intereses de la URSS destapó la crisis. Al principio negó su encoñamiento pero ante las pruebas de la prensa tuvo que aceptar los hechos que le sumieron en un político rechazado, cesado, marginado y vituperado por la opinión pública, aunque posteriormente dedico su vida a tareas del bien común en la organización caritativa Toynbee Hall con el apoyo de su aristócrata esposa que nunca lo abandonó. Margaret Thatcher después de muchos años lo rehabilitó al cumplir los setenta.

Normalmente los partidos políticos no llaman, te ofreces tú y en los avatares de la secuencia política, acompañado de la suerte, tu gestión si has accedido a un cargo por elección y el peso de las relaciones establecidas, asciendes en el organigrama y puedes ser nombrado para desempeñar uno o varios puesto en los gobiernos. Pero si descubren algo que no corresponden a las reglas del juego no puedes continuar. En las despedidas no suele haber elogios porque si a lo largo de la mayoría del tiempo en el desempeño de tus responsabilidades actuaste correctamente esa era tu obligación como cualquiera en otros puestos. Cuando alguien es cesado el BOE suele ser ascético: «…agradeciéndole los servicios prestados» .