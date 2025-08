La mirada del genocidio de Gaza

Vecinos de Gaza trasladan un cadáver. / Europa Press/Contacto/Omar Ashta

Sin oler la sangre, ni coger en brazos a un niño mutilado, soy de esa mayoría mundial que cree que lo de Gaza es un genocidio. El testimonio de Raúl Incertis, el anestesista valenciano que ha estado de voluntario en el apocalipsis de la Franja palestina, confirma lo que leemos todos los días, que no deja duda del exterminio del Gobierno de Netanyahu. No hay que ser un agente de Hamás para insistir que estamos ante un genocidio televisado mientras seguimos sin tener respuesta a la pregunta sobre qué podemos hacer. Y esto no va de geopolítica, ni de ser propalestino o amigo de Israel. Se trata de mera humanidad.

Como Incertis conozco judíos maravillosos, cultos y pacifistas. También a palestinos con las mismas virtudes. Incluso he compartido té negro con meta junto a profesores hebreos y árabes en unas de las mejores charlas que recuerdo. Siento un profundo respecto por ambas lenguas y culturas, un cruce de civilizaciones necesario para entender las costuras del Mediterráneo. He estado en Jerusalén, aunque menos de lo que me hubiera gustado, porque sigue siendo necesario cruzar la mirada con la gente para poner remedio a los conflictos, algo que cada vez se hace menos en esta era donde las guerras han dejado de ser presenciales, porque pese a la miseria de alargar sufrimientos siempre había una esperanza humana.

En un tiempo donde las muertes han pasado de ser colaterales, a fallos de precisión tecnológica es obligatorio leer, escuchar y ver a los reporteros que están en zonas de guerra donde se violan a diario los derechos humanos. Un periodismo glocal (global y local) en estado puro que reconforta a los del oficio y convierte la información en un asunto capital de nuestro tiempo. Desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 y el inicio de la guerra en Gaza, se cuentan más de 1.600 trabajadores sanitarios y humanitarios muertos, y unos 225 periodistas fallecidos. Aunque las dimensiones catastróficas son las más de 60.000 víctimas y los 150.000 heridos, un porcentaje que junto a la hambruna actual puede alcanzar a más del 5% de la población de Gaza.

«Nunca escuché a ningún gazatí insultar a ningún israelí», asegura Incertis.