La puta mili

Los 9 miembros de la UMD detenidos en julio de 1975 / L-EMV

Era en Paterna. Los cuarteles de Paterna. Cerca de València. No me pregunten a qué arma pertenecían. Todas las armas son iguales. Sirven para destruir. Por tierra. Por mar. Por aire. Convertir en ruinas los sitios y a la gente. A todo lo que se mueve. Yo pasé el servicio militar dando clase para los soldados que se querían sacar el Graduado Escolar. Iba de paisano. Pero de vez en cuando tenía que vestir normal. O sea, de uniforme. En una ocasión no sé qué hice y un cabo primero me arrestó. El castigo es de los que no se olvidan, de los que conceden carta de absurda y cruel naturaleza a lo que fue la mili hasta que por la valentía de muchos jóvenes (gracias, Óscar) se le dio el carpetazo a principios de este siglo. El castigo fue el siguiente: hacer guardia durante toda la noche delante de una estatua o una bandera, no me acuerdo muy bien. Y la amenaza del cabo: que no se te escape porque si se te escapa no vas a salir del calabozo. Juro que es verdad y lo que es peor: que lo decía en serio. No sólo lo del calabozo sino lo de que la estatua o la bandera podían darse a la fuga. ¡Qué cerebro, dios, qué cerebro! En el verano de 1974, unos militares jóvenes se organizaron para que el ejército dejara de ser lo que era. Llevar la democracia a los cuarteles. Los derechos humanos. Amnistiar a los presos políticos. Bregar por la dignidad de su oficio. Su lucha en la clandestinidad. Como otra gente estaba haciendo para enfrentarse a la dictadura.

Unos meses antes, el 25 de abril, una canción atronaba las calles y las plazas de Lisboa: Grândola, vila morena. La voz de Zeca Afonso por encima del ruidoso traquetear de los tanques llamando a la revolución en el seno del ejército cuando la dictadura de Marcelo Caetano. La Revolución de los Claveles. Abril 74, la canción de Lluís Llach. La esperanza mezclada con una miaja de envidia en este lado de la frontera. “Todo necesita tener un principio”, escribe José Saramago. Y ahí se fueron los militares españoles que habían fundado la UMD en el verano de 1974. La Unión Militar Democrática. Ahí empezó todo en el controladísimo andamiaje de las estructuras castrenses de una dictadura agonizante. Agonizante, sí. Pero capaz de asesinar el 27 de septiembre de 1975 a cinco jóvenes antifascistas, menos de dos meses antes de que el dictador se muriera lleno de tubos por todo el cuerpo, como torturado por el daño que él había causado a quienes Núñez Feijóo y Abascal llaman con orgullo facha los “malos españoles”.

El 29 de julio de ese mismo 1975, de madrugada, fueron detenidos nueve militares miembros de la UMD. El martes pasado se cumplieron 50 años de aquellas detenciones. Una fecha más en la larga, inagotable, agenda de la infamia franquista. Pero no sólo la franquista. Ni el Real-Decreto Ley de Amnistía de 1976, ni la propia Ley de Amnistía de 1977, propiciaron el regreso de los detenidos al ejército. Las reformas de Adolfo Suárez tenían un límite. Yo diría que muchos límites, demasiados límites. Estábamos en democracia, pero se trataba de una democracia más que vigilada. La famosa Transición, tan engalanada por las guirnaldas del mito. La de tanta muerte violenta olvidada para destacar las bondades de un tiempo no demasiado bondadoso con la memoria de la Segunda República y de quienes la defendieron hasta la muerte.

Pasarían muchos años -muchísimos- hasta que la historia y la memoria de los miembros de la UMD fueran rehabilitadas. Y no del todo. Lo cuenta Xosé Fortes, uno de aquellos jóvenes, en su libro 'En la piel de los héroes', donde niega precisamente que ellos lo fueran. Nadie quería saber nada de lo que fueron aquellos militares demócratas en un país que seguía oliendo a tiñosa manta cuartelaria, a la ridícula fanfarria del Día de las Fuerzas Armadas, a desfile legionario con la cabra al frente y el coro arrogante de El novio de la muerte que no es, evidentemente, el que acompañó a la voz de Zeca Afonso por las calles y plazas de Lisboa un ya lejano 25 de abril de 1974. Aquí la democracia era entonces y lo sigue siendo una democracia llena de miedos. Aquí, ahora mismo, hay una más que nutrida presencia de la extrema derecha por las calles y no pasa absolutamente nada aunque acaben sus marchas gritando a toda pastilla los himnos de su patria. Hace muy pocos años hubo algún reconocimiento institucional a lo que fue la Unión Militar Democrática. Las derechas siempre torcieron el morro negando ese reconocimiento. Al fin y al cabo, esas derechas vienen de donde vienen y la democracia no les cae bien. Prefieren lo de antes. Los cuarteles cerrados a cal y canto. Los ejércitos golpistas. El orgullo de la crueldad y la cultura estética del feísmo que fueron el alma violenta de la dictadura franquista.

No sé qué se habrá sido de aquel cabo primero que, toda una noche, me mandó custodiar una estatua ecuestre o una bandera para que no se dieran a la fuga. Ni siquiera sé si siguen abiertos los cuarteles donde hice “la puta mili”, como en los tebeos magistrales del maestro Ivà para la revista El Jueves en 1986. Lo que sé es que la memoria y la historia de aquellos jóvenes militares de la UMD nunca se irán de mi memoria. Nunca.