Un sentiment granota forjat a foc

Bernardo Ramon Estellés, en el centre, amb un jugador i els membres de la penya llevantinista “8 ranas”. / Família Ramón-Camps.

Les passions que motiva el futbol són grans, i moltes i molts seguidors dels principals equips del nostre territori, com el València CF o el Llevant UD, podrien contar els sacrificis que han fet per lleialtat als seus colors. No obstant això, de vegades, aquest compromís amb l’escut del seu equip pot anar un poc més enllà. En relació amb aquesta qüestió, enguany que el Llevant UD ha pujat a Primera Divisió, veiem adient recordar la passió que sempre han tingut per aquesta esquadra els Ramon-Montañana.

Aquesta nissaga té el seu origen en el matrimoni format per Maria Montañana Roig(Almàssera, ca.1914-2003) i l’encarregat de la metal·lúrgica Construcciones Devis, Bernardo Ramon Estellés (Bonrepòs i Mirambell, 1911-Almàssera, 1989), que també era un gran seguidor de l’equip blaugrana i membre de la penya llevantinista “8 ranas”. A mitjan segle XX, aquesta família va traslladar el seu domicili a un habitatge que van remodelar al principi del carrer Lluís Mezquida d’Almàssera. Aquesta zona aleshores era una barriada de casetes baixes ubicada al nord de la població amb una única via pública sense eixida. Doncs en eixe moment, molt probablement, va ser quan l’esmentada agrupació li va regalar a Bernardo Ramon una reixa metàl·lica amb l’escut de l’equip granota, la qual va disposar a l’única finestra de la planta inferior de la construcció. A més, des de menuts, els seus fills van continuar amb l’afició del seu pare pel seu conjunt, acompanyant-lo a l’estadi en els seus partits, ja que a sa casa inclús la vaixella que empraven quotidianament per a menjar, estava decorada amb motius del Llevant UD. De fet, un d’ells, José, va arribar a jugar en aquest club. I quan es va reformar de nou la casa familiar amb motiu del casament d’altre fill seu, Enric, amb Antònia Camps (Alboraia, 1940) es va mantindre la reixa. Així ens ho ha contat recentment aquesta última, que encara resideix en aquest mateix edifici.

Enric Ramon Montañana, a l’esquerra, amb els seus germans Miguel i José acompanyats pels membres de la penya llevantinista “8 ranas”, a Almàssera. / Familia Ramón-Camps

Cal recordar que el marit d’Antònia Camps va ser Enric Ramon Montañana (Almàssera, 1938-2023), alcalde d’aquest municipi de l’Horta Nord al llarg de catorze anys, concretament entre 1993 i 2007. Aquest càrrec, que va exercir des del treball i l’estima al seu poble, el va compatibilitzar amb el de diputat provincial en les seues tres primeres legislatures al capdavant de l’Ajuntament. Aquest fet li va permetre aconseguir moltes ajudes per a Almàssera i, per tant, l’execució de nova planta i la reforma d’importants infraestructures de la població. A més a més, al llarg de la seua alcaldia va retolar dos carrers, paral·lels entre si, a la zona de creixement cap a l’antiga carretera de Barcelona del nucli urbà, un dedicat al València CF i l’altre al Llevant UD.

Antònia Camps també recorda com de casada tots dos anaven a vore els partits de l’equip del seu espòs acompanyats d’una parella amiga, la formada per Daniel Tortajada Aguilar i Carmen Forner Escrivà, malgrat que el conegut orxater d’Alboraia era del València CF. Així com que, Enric Ramon, va compatir en el camp la seua afició llevantinista amb els seus fills i amb les seues netes i nets.

La reixa

Actualment, la reixa en la qual es va inserir al centre l’emblema del Llevant UD, malgrat el pas del temps, s’ha conservat en el seu emplaçament original a un costat de la porta d’accés a la planta baixa de l’edifici. Aquesta tanca metàl·lica, de forma rectangular i pintada en color plata, alberga al voltant de l’escut de l’equip blaugrana, com emmarcant-lo, uns esvelts barrots helicoidals decorats amb rosetes, tot d’un estil propi del segon terç del segle XX.

Reixa amb l’escut del Llevant UD, que encara es conserva en l’antiga casa dels Ramon-Montañana al carrer Lluís Mezquida d’Almàssera / Tomás Roselló / 5

D’aquesta manera, un element pensat per a donar seguretat ha adquirit un valor afegit, amb el pas del temps, posant de manifest com la flama que va forjar a foc el sentiment granota dels Ramon-Montañana, encara continua viva.