Solares vacíos, generaciones atrapadas

Viviendas en construcción en Quart de Poblet. / Miguel Ángel Montesinos

La Comunitat Valenciana mantiene miles de solares vacíos listos para construir edificios mientras se acrecienta la emergencia habitacional. Una paradoja despiadada. La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) dispone de una bolsa de suelo con capacidad para edificar de manera inmediata 20.146 pisos. Los datos del conocido como ‘banco malo’ indican que existen 2.407 solares finalistas que no acaban de salir al mercado, pese a que la principal queja de los promotores es la falta de terrenos para resolver la demanda de vivienda.

Un sencillo paseo por las calles de nuestras ciudades demuestra que hay espacio para construir, como vienen reclamando los distintos agentes inmobiliarios, los ayuntamientos y los miles de afectados por la crisis habitacional. Unos solares que, en lugar de ser una oportunidad para miles de personas atrapadas en una dependencia forzada, se mantienen como heridas abiertas en el paisaje urbano.

Un estudio realizado en junio para el centro de investigaciones económicas Funcas, ligado a la asociación de cajas de ahorros CECA, revela que el stock de activos de la Sareb a finales del año pasado incluía 986 suelos preparados para construir 9.189 viviendas en Valencia, 1.064 terrenos para 9.152 inmuebles en Castelló y 507 solares para 1.805 pisos en Alicante. Aunque el sector promotor valenciano subraya que la mayor parte de esos solares están en ubicaciones sin demanda (poblaciones del interior o en zonas de playa), el ‘banco malo’ ha reservado los mejores para traspasarlos a la entidad pública de suelo y vivienda, Sepes, que también está a punto de recibir 6.000 viviendas terminadas en la Comunitat Valenciana.

Mientras tanto, la edad media de emancipación en España supera ya los 30 años. El 61% de los jóvenes entre 25 y 34 años aún viven con sus padres en la C. Valenciana. No es por elección, sino porque no pueden pagar un arrendamiento ni una hipoteca. El precio medio del alquiler no deja de subir —en València capital ha aumentado más de un 30% en solo tres años— y los contratos temporales, los sueldos precarios y la inflación hacen imposible el acceso a una vivienda sin ayuda familiar.

Los solares vacíos son un reflejo de esa injusticia generacional. Mientras las administraciones lanzan campañas y anuncios sobre el “bono joven” o los planes de acceso a la vivienda, en la práctica no se moviliza el suelo que podría hacer realidad esos objetivos. Un problema técnico y económico, pero también político, como demuestra el último rifirrafe entre PSPV y PP a cuenta de los fondos europeos para la construcción de vivienda pública.

La crisis habitacional en la Comunitat Valenciana es un fruto también de un sistema que permite a los propietarios de suelo mantenerlo sin uso, tolerando que promotoras acumulen parcelas sin construir, y con escasa intervención de las administraciones locales, que sí tienen competencias para actuar. Existen instrumentos legales para forzar el uso de solares con recargas fiscales, obligaciones de construcción o expropiaciones por incumplimiento de la función social de la propiedad. Pero apenas se aplican. La presión de los grandes tenedores, la lentitud administrativa y la falta de voluntad política mantienen congelada la edificación donde ya se puede construir.

El Consell y algunos gobiernos municipales han dado algunos pasos, pero insuficientes. El parque público de vivienda sigue siendo mínimo y los recursos para un alquiler asequible no están generalizados. Si hay voluntad real de que los jóvenes puedan emanciparse hace falta activar el suelo que ya está listo. Municipios como València, Alicante, Elx, Castelló, Torrent, Paterna o Sagunt deberían liderar esta transformación: identificar los solares vacíos, evaluar su viabilidad, y ponerlos en uso para vivienda asequible.

No se trata solo de un asunto urbanístico, es una cuestión generacional. La solución de la falta de vivienda está en esos suelos urbanos desocupados que podrían ser edificios. Es hora de reconocer que el derecho a la vivienda debe ser una garantía real y no un privilegio heredado. En plena emergencia habitacional, los solares vacíos no son meros espacios sin uso, más bien un perjuicio silencioso a toda una generación.