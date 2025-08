Amadeo Lladós y fútbol, difícil mezcla

El influencer Amadeo Llados. / EP

Mis veranos transcurren en la playa de Puçol, conocida por ser la mejor del mundo. Tiene un paseo marítimo espectacular que los domingos por la tarde se transforma en Vetusta a la salida de misa, lleno de peña que luce palmito y se creen millonarios porque tienen un apartamento en la playa. Pues allí, entre los que van a lucir palmito y que el paseo se les queda pequeño, y los que van a ‘espigolar’ a los que lucen palmito, nos encontramos a los protagonistas de esta historia; ‘jovencitos emprendedores confusos’.

En realidad, son niños y niñas que montan una mesa y venden pulseras que ellos mismos han hecho, pero los llamaremos ‘jovencitos emprendedores confusos’ porque ahora, gracias a impresentables como Amadeo Lladós, si no eres emprendedor eres un parásito de la sociedad. Lladós es un tipo que se ha forrado convenciendo a muchos incautos para que le paguen dinero por hacerles ver que la felicidad está, básicamente, en tener buen aspecto físico y un Lamborghini en la puerta de casa. Para mí la felicidad está en una mañana de sábado sin nada que hacer, con una cerveza fresca y un par de acordes de guitarra de Extremoduro. ¡No me hace falta ni tocar la canción entera! Mi concepto de felicidad es tan simple que ni me atrevo a criticar a quien es feliz por tener ‘tableta’ y no ‘panxeta’, y un puñetero coche, que por otra parte solo sire para ir a trabajar y al supermercado… a comprar cerveza, así que aprovecho y lanzo un anuncio; si quieres entrar en mi secta soy más barato que el cristianismo en el siglo I d.C., no es necesario que confieses tus pecados para quedar limpio, solo tienes que pagar las birras.

Pero volvamos a los ‘jovencitos emprendedores confusos’. Los hay tímidos que esperan a que la gente se pare a ver su mercancía y ahí es cuando te enseñan el género, y los hay más atrevidos que a poco que te ven distraído, te asaltan y te preguntan si quieres una pulsera… Siendo honesto no quería pulsera, pero me hicieron gracias los dos nanos y me acerqué a la mesa. Un ‘leuro’ pedían. Poco tardé en ver que ninguna era ‘blanquinegra’, así que fui a por ellos sin piedad. A ver, ¿vosotros de qué equipos sois? Uno se asustó y calló y el otro me dijo que del Barça… Pero es que yo soy del Valencia, y no hay ninguna pulsera del Valencia, y si encima tú eres del Barça, ¿cómo voy a comprarte una pulsera? El niño me miró con cara de pillo y me dijo, “pero también soy un poco del Valencia CF…”. Me hizo tanta gracia que les compré una que ya no sé ni dónde está. El padre, que estaba pendiente de la conversación, me miraba descojonado de la risa mientras yo le decía, “menudo negociante es tu hijo, por vender una pulsera se cambia de equipo”.

Ahí quedó la anécdota hasta que me dio por pensar; ¿qué narices le estamos enseñando a nuestros hijos si por vender una pulsera son capaces de cambiar de equipo por un instante? ¿Será cosa del tal Lladós para quien solo existe fidelidad al dinero? Siendo justos, me acuerdo de la escena de La Que Se Avecina, con un comercial tratando de venderle una aspiradora a un tipo que llevaba la camiseta del Getafe, quiero decir con esto que la figura del comercial engañador ha existido toda la vida, pero a tan temprana edad empieza a asustarme. Dime simple, pero no puedo evitar pensar que es culpa de Lladós y la caterva de ‘jovencitos liberales confusos’ que pululan por la red y afirman que los jubilados son unos egoístas por cobrar su pensión y, además, lastran el avance económico del país. Todo ello dicho desde Andorra, claro.

PD: A los futbolistas hay que pedirles profesionalidad mientras vistan la camiseta de tu equipo. Lo del amor eterno a unos colores, para los aficionados. Es más sano.