Aporofobia.Espejo donde mirar

España se prepara para batir el récord de turistas, se prevé superar los 100 Millones durante 2025. Además, según el INE, un 65% de quienes nos visitan manifiestan su deseo de volver. Por tanto, estos datos confirman de forma inapelable que España no es un pais Xenófobo, habrá individuos que lo sean, pero como pais, queda demostrado que no es. Si nos ceñimos a la etimología de la palabra, “xenós” en griego significa “extranjero”, es el origen de “xenofobia” que significa rechazo, aversión al extranjero. España, como pais no es xenófobo, aunque pueda doler a alguna formación política. Pero ni ellos lo son. Su fobia, es hacia quien viene a nuestro pais, siendo pobre. Esa es la realidad. Son falsos hasta para las fobias, si el extranjero es rico, ya no importa su raza, etnia ni pais de origen. Lo que detestan es a los pobres, mendigos y sintecho. Lo real y triste es que esa actitud no se circunscribe solo a una ideología, está más extendida de lo deseable. En 1995, Adela Cortina (Valencia, 1947. Catedrática Emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia) acuñó la palabra “aporofobia”, buscó “pobre” que en griego es “aporos” y de ahí surgió el termino, admitido por la RAE en 2017, significa rechazo, aversión, temor y/o desprecio hacia el pobre.

Tal vez, hasta la palabra, aporofobia, nos produzca rechazo y no nos sintamos incluidos en su significado. No obstante, la utilizaremos como espejo donde mirar, para ello, formularé unas frases, fruto de una aberrante desinformación pero que todos conocemos, escuchado o leído en múltiples lugares como eventos familiares, grupos de amigos, redes sociales e incluso en medios de comunicación. Al leerlas podemos sentir que estamos ante un espejo donde mirar y responder con honestidad a nosotros mismos si en alguna ocasión nos han venido a la mente pensamientos referidos a mendigos, pobres y sintecho, semejantes, a: - Claro, si es que lo tienen todo pagado y a nosotros nos inflan a impuestos. - Entiendo que se acostumbren a mendigar ¿Para qué trabajar si se les regala todo? - Su renta mínima, su alquiler social a 100 €/mes, su carro de comida, colegio y medico gratis y encima rompen el mobiliario urbano y todo lo que pillan. - Eso si, traer hijos al mundo si saben, pero lo que es trabajar, nada de nada. - Yo, que he trabajado desde los 14 años y cotizo más de 30, también me gustaría y quiero que el Estado me pague la hipoteca. - ¿De qué se quejan? Son unos privilegiados. ¿Se sienten identificados? ¿Alguna vez, han empatizado con esos pensamientos? Es la batalla del pobre contra el más pobre. No caigamos en ella. Si es el caso, no tengo duda que es por la desinformación.

Tal vez, no tengan conocimiento de que ninguna de las Rentas Mínimas de Inserción (RMI), las famosas “paguitas”, que existen en toda España garantiza a ninguna familia ingresos que superan el umbral de riesgo de pobreza autonómico por unidad de consumo. Insisto, ni una sola. Más bien, al contrario, quedan muy lejos. En un estudio académico realizado en junio de 2025 pude constatar con datos del I.N.E. y EAPN-España del 2023, que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid su RMI solo cubre el 44,28 % de su umbral, en Galicia es el 52,96 %, en Castilla-León el 51,69 %, siendo la mayor, nuestra Comunidad Valenciana con 83,5 % y la menor, la ciudad autónoma de Melilla con el 39,43%. Es decir, para percibir las RMI no basta con ser pobre, debes de ser más pobre todavía. No olvidemos que la pobreza severa equivale al 66,6 % del umbral de pobreza al que no referimos (40% de la mediana). Si la unidad familiar tiene ingresos superiores al nivel de cobertura que hemos citado, se queda fuera y no puede solicitar siquiera la RMI.

De verdad ¿alguien cree que son Privilegiados? Se preguntarán ustedes ¿Cómo podemos disminuir l tasa de pobreza?, la solución es el empleo. Durante los últimos siete años, España ha disminuido en 455.000 el numero de personas que viven bajo el umbral de riesgo de pobreza, a pesar, de ser casi tres millones más de habitantes. El hecho de que hoy, en España coticen a la Seguridad Social más de 22 millones de personas nos muestra que estamos en el buen camino, digan lo que digan, quienes cada vez que han gobernado nos han sumido en crisis provocadas y en políticas que jamás priman el bien común sino a quienes son meros espectadores de esa lucha que he citado con anterioridad, del pobre contra el más pobre. No caigamos en ella. Una gran España nos aguarda