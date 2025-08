Educación en guerra: cuando las escuelas dejan de ser un refugio seguro

Imagen de archivo de un ataque de Israel contra una escuela en Gaza. / Hadi Daoud/APA Images via ZUMA P / DPA

Llega el verano y nuestros niños vuelven a casa para disfrutar del descanso. Sin embargo, en muchos lugares del mundo, las aulas se vacían porque las escuelas son objeto de ataques: están en mitad del campo de batalla.

Casi cada día oímos que en Palestina se han bombardeado escuelas, la última vez hace menos de una semana. O que en Nigeria, de forma periódica, se secuestra a alumnas para ser vendidas como esclavas sexuales o utilizadas como arma política o de guerra. La ONU estima que solo en 2024 casi mil niños y niñas fueron secuestrados por Boko Haram e ISWALA. La defensoría del pueblo de Colombia habla del incremento en un 33% este año del reclutamiento forzado de niños y niñas por grupos armados. En muchos lugares, aprender no es una oportunidad: es un auténtico riesgo. Porque las escuelas están bajo un asedio constante.

No podemos imaginar qué sienten esos padres que se separan de sus hijos cada mañana sin saber si volverán a verlos. Pero dejarlos en casa tampoco es una opción: en la educación está la única posibilidad de salir del círculo vicioso de la pobreza y la violencia. Deben elegir entre el riesgo inmediato de perderlos o la condena a un futuro sin oportunidades.

El Derecho Internacional Humanitario considera crímenes de guerra este tipo de ataques a las escuelas y a la infancia. Sus causantes son responsables ante los tribunales nacionales e internacionales. Es más, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas publica anualmente la llamada “lista de la vergüenza”, donde hace públicos los países y grupos responsables de secuestros y reclutamiento de menores. Sin embargo, ni la amenaza penal, ni la exposición pública hacen mella en estos criminales: cada vez se documentan más crímenes, pero no se juzga a más criminales.

Es evidente que los mecanismos para que estas normas se cumplan no están funcionando. ¿Qué se puede hacer? Lo primero es denunciar, porque no podemos luchar contra aquello que no se conoce. En segundo lugar, forzar a nuestros gobiernos para que ejerzan toda la presión a los Estados y grupos armados que atentan contra los menores, para que cesen en su comportamiento no solo por ilegal, sino por totalmente inmoral.

Y, en tercer lugar, ayudar a mejorar las normas que protegen a estos niños, para que sean efectivas y no un mero decálogo de intenciones. La infracción de la norma se debe castigar y es función de los Estados evitar que cualquier niño o niña sea víctima de un crimen de guerra y que su futuro se vea comprometido por un conflicto que no le pertenece.

También es importante prevenir, a través de políticas y acciones de calado. Es necesario que exijamos responsabilidad a nuestros gobernantes, en las urnas, con nuestras manifestaciones o nuestra acción política: no podemos permanecer pasivos ante el sufrimiento de estos niños.

Finalmente, debemos apoyar a los organismos que, aquí y allí, públicos o privados, promueven la protección de los menores y la promoción de su educación como garantía de un futuro mejor para ellos. Cuanto más apoyo tengan, más se les escuchará y más eficaz podrá ser su labor.

Sobre nuestras conciencias debe pesar el dolor de cada padre o madre por un hijo o una hija perdido. Cada niño o niña fuera del aula por culpa de la guerra supone un futuro truncado, una sociedad debilitada y una derrota moral colectiva. No hay excusa: las escuelas deben ser refugios seguros, tanto en tiempos de paz como en épocas de guerra y no tumbas o lugares objeto de asedio, que pongan a la infancia en mitad del campo de batalla.