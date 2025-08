Gobernar un país

Pedro Sánchez, en Marivent. / Isaac Buj

Son tiempos de relatos, de viajar a través de lo que parece que va pasando, manda la inmediatez, las palabras que penetran sin piedad en nuestros pensamientos más básicos. Mientras voy al super, Trump se reúne con Von Der Leyen, a Netanyahu le siguen creciendo las orejas, Bolaños pone cara de haber salido un rato de alguna página del Antiguo Testamento a dictar futuro con más o menos precisión, al tiempo que Tellado le pone un feo nombre al Presi, y Yolanda cuida con determinación de todos nosotros, y mientras tanto los muertos de las guerras, los insultos, los prejuicios, los extremistas, los malos tipos, como si de un antiguo western se tratase, siguen en pantalla al ritmo de la banda sonora de Dimitri Tiomkin.

Veamos, de un tipo normal a otro tipo normal: ¿que tal si preguntamos a la RAE que significa gobernar? Respuesta: significa mandar con autoridad: implica tener el poder de tomar decisiones y hacer que se cumplan. Significa dirigir: guiar, conducir o llevar algo hacia un objetivo. Significa administrar: implica la gestión de recursos y la organización de actividades. Significa regir: similar a dirigir, pero a menudo con un enfoque en la aplicación de normas y leyes.

Obviamente la exposición del significado de gobernar se extiende mucho más, pero con esto nos sirve para glosar el asunto que nos ocupa.

El Presi, que es quién gobierna, a la sazón, reúne a los periodistas que quieren reunirse con él y les dice: que va agotar la legislatura hasta el 2027, que presentará los Presupuestos Generales para el 2026, que España va bien por tercer año consecutivo, que la renta real (que no surreal) ha subido 9%, que va a ampliar los permisos parentales, que la vivienda protegida ha subido un 8%, o sea, que hay un 8% más que antes, que ha puesto en marcha 15, ni 14, ni 16, 15 medidas anticorrupción, y que lo de Gaza es una vergüenza, (yo pensaba que era un drama sin precedentes, pero bueno, se lo compro).

Luego de que todo esto acontezca frente a un montón de cámaras, permítanme que les diga que yo, un tipo normal, me nublo y me perturbo ante tanta planificación epigramática y estética, como diría Don Mendo, y concluyo que quién realmente me ayuda a entender el arte de la gobernanza son los tertulianos de mi amadísima tele, los periodistas que profundizan en los datos, y los analistas que analizan.

Ellos debaten, exponen, responden a cientos de preguntas que flotan en el aire y sitúan las cifras publicadas, en el contexto adecuado para que yo sustancie toda esta información, y reviente de gozo ante la evidencia de que soy uno de los gobernados por el sacrosanto Imperator que dirige nuestros pasos, o emigre a Nueva Zelanda.

Nada más lejos de mi voluntad, dudar ante la capacidad de mandar, guiar, gestionar, administrar, dirigir de nuestro Presidente, pero en mi capacidad de conectar aquellas neuronas que la naturaleza me ha regalado, admito que me preocupan los “cómo”, los “porqué”, los “a cambio de qué”, los “que pasa con los otros europeos”… etc.

Siempre he pensado que el humano trasciende demasiado por su capacidad de relatar, y me quita el sueño que nuestro Presidente piense que su amado pueblo no necesita más que un buen relato.