Marruecos, datos y dudas

Altercados en Torre Pacheco. / Ivan urquizar

Antes de abordar mi artículo, quisiera dejar bien sentado, para que no haya malas interpretaciones, y así lo demuestran otros artículo míos, que la inmigración no es un problema. Punto.

Y como no supone un problema, me puedo permitir plantear una serie de dudas y dar unos datos, sabiendo que, racistas y xenófobos, fascistas en definitiva, pueden usarlos de forma malintencionada, para seguir con su campaña de acoso, derribo y expulsión del colectivo inmigrante.

La migración marroquí, como la del resto de magrebíes (argelinos, tunecinos, mauritanos y libios), es una migración por motivos económicos: llegan a España buscando oportunidades de trabajo y un futuro mejor. La explicación es fácil, en 2024, el PIB de Marruecos fue de 154.451 millones de dólares, mientras que el de España de 1.722.746, más de 11 veces mayor.

Los marroquíes, con 1.092.892, son los extranjeros más numerosos que residen en España, y con 363.337 marroquíes cotizando en la Seguridad Social, han desbancado en afiliaciones a rumanos (344.905), colombianos (243.863), italianos (212.416) y venezolanos (196.361). Hasta aquí, un dato.

En junio de 2021, el Parlamento Europeo, con una amplia mayoría de 397 votos a favor y sólo 85 en contra, aprobó una resolución condenando a Marruecos por instrumentalizar la inmigración procedente del país, favoreciendo un flujo irregular de personas, muchas de ellas menores o en situación de vulnerabilidad. La resolución criticaba y condenaba el chantaje y la presión del gobierno marroquí. Otro dato.

Según la CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), la presencia de personas migrantes y refugiadas en Marruecos, es utilizada geoestratégicamente por el gobierno marroquí para constituirse en aliado de España y de la Unión Europea, utilizándola como moneda de cambio en las negociaciones bilaterales y así, con la promesa de luchar contra la inmigración irregular, obtener el mayor número de ventajas posibles. Un dato más.

En 1980, la migración masiva de cubanos hacia EE UU desde el puerto de Mariel, fue una de las causas de la pérdida de elecciones del presidente Jimmy Carter. Hoy en día, lo políticamente correcto y la geoestrategia, impiden usar esa óptica, de forma que no es conveniente mencionar que una parte de la inmigración pudiera ser intencionada, instrumentalizada y enviada por Marruecos con el objetivo de generar inseguridad. No obstante, la teoría de crear el problema y luego venderse como la solución, bien justificarían los 500 millones de euros que la UE concede para controlar sus fronteras. Una duda.

Nabil Moreno, el presidente de la comunidad musulmana en Torre Pacheco, en una entrevista con BBC Mundo, apuntaba a que, en su comunidad, hay una segunda generación en la que aparecen los “ninis”, jóvenes que ni trabajan ni estudian, y algunos de los cuales, al igual que algunos “ninis” españoles, dan muestras evidentes de conflictividad. Con la diferencia que los marroquíes sienten especialmente el racismo, pues aquí les dicen que se vayan a su país, pero cuando van a Marruecos los tratan como inmigrantes y muchos tan siquiera hablan árabe. Son jóvenes que sienten un rechazo que termina en odio. Otro dato.

Siempre tuve la inquietud de saber cómo llegan los inmigrantes subsaharianos a Marruecos, rodeado por países con los que no tiene relaciones (Argelia), o son tensas (Mauritania) o están en guerra (Sáhara Occidental). La respuesta es que Marruecos, a través de su línea oficial (Royal Air Marroc), controlada, como todo el país, por el dictador Mohammed VI, ofrece pasajes a precios muy bajos en distintos países africanos que sufren conflicto, pobreza y no pide visado. De esta forma, facilita la llegada de estos inmigrantes a su territorio y los concentra, sobre todo, en lugares cercanos a la frontera con Ceuta o Melilla. Así, cuando a Rabat le interesa, puede utilizar a esas personas como arma política y tiene la capacidad de abrir las fronteras, como ya hizo en 2022. Otra duda.

Más dudas. Sabemos que el dictador Mohammed VI, además de jefe de estado, es el líder religioso, y por tanto, una figura sagrada e idolatrada en Marruecos, cuyos políticas o deseos, no sólo no son discutidos, sino que son llevados a cabo con celeridad y sumisión para no caer en desgracia.

Esto me lleva a pensar, si es posible que exista una red organizada de asociaciones culturales, vecinales o mezquitas dirigidas desde Marruecos, que mantengan a la comunidad marroquí completamente controlada o adoctrinada, con una lealtad infinita a los propósitos de Mohamed VI.

A pesar, o gracias, al espionaje al presidente del gobierno y a varios ministros (Interior, Defensa), a través del programa israelí Pegasus, hay una política de absoluta sumisión a los deseos del dictador Mohammed VI, con numerosos ex altos cargos del PSOE (Zapatero, Moratinos, Bono, Aguilar, Trujillo, Bernardino León, Elena Valenciano,..) llamados periódicamente a participar en unas bien remuneradas conferencias o seminarios pro marroquíes, siendo alojados en los más suntuosos hoteles como Le Mirage de Tánger, o invitados a recorrer como turistas las ciudades ocupadas del Sáhara Occidental. Otro dato.

Termino el artículo con una conclusión y una petición.

La conclusión es que las personas migrantes, tienen derecho a justicia, protección y respeto, pero esas garantías también hay que exigir que las cumplan los países de procedencia.

La petición es que dediquemos tiempo a reflexionar, con el objetivo de profundizar en el tema para buscar razones y explicaciones, plantearse preguntas, analizar hechos y sugerir un debate sereno y franco con unos datos objetivos y comprobables, y ante unas dudas posibles y razonables.