Sociedad ‘fake’ (1)

Se sienta delante del ordenador y, como a menudo cuando se fuerza a escribir, nada aparece ante la hoja en blanco. Piensa que ha perdido ese automatismo que antes le hacía vomitar palabras y frases, ideas ingeniosas y reflexiones útiles. Frustrado, se levanta y encara el fuet, del que corta siempre más del que debería comer por sus altos índices de sal. Forzarse a escribir es una práctica obligatoria en su vida porque el resto de las exigencias que le permiten tener la nevera condimentada llenan sus horas. En los rincones de sus 24 horas busca miniespacios en los que tiene que crear, sí o sí. Y no, no funciona. Lo dudó la primera vez pero ahora ya lo hace menos: abre su plataforma de Inteligencia Artificial de confianza y le pide primero consejo y después ideas. La facilidad con la que edifica un texto literario sorprende y frustra al escritor, que pasa de crítico a cómplice. Copia y pega. Dos semanas después (un tiempo que alarga artificialmente porque hubiese podido acabar en dos horas, o en dos minutos, si hubiese querido pero necesita sentir que se lo ha currado un poco) presenta la obra a los premios literarios de su ciudad. Nadie lo sabrá, piensa. No podría aceptarlo, sería un descrédito. No se lo cuenta ni a ella, su pareja, su confidente, porque eso supondría aceptar que flaquea en lo que supuestamente mejor sabe hacer ¿Si un escritor no escribe qué es?

* Puente de las Torres de Serranos. Un joven mira al frente sonriente y raspa una melodía con una destreza propia de un maestro de la guitarra española. Recoge monedas. Arte callejero, el más democrático, me viene a la cabeza. Me veo frustrado por la imposibilidad de contar con monedas. Últimamente no hay efectivo, todo pago digital. Cuando llego a su altura caigo en que la melodía que sale del bafle ni mucho menos es fruto de su habilidad sino más bien de su pillería. Sus dedos apenas raspan las cuerdas, uñas tiene pero capacidades musicales no. Para cuando uno se da cuenta, las monedas ya están en el aire. No en mi caso pero sí en el de muchos. Tan importante es la clase como la picardía. Eso sí, el pensamiento inmediato es que todo parece falso en la actualidad.