'Valéncia', com a metàfora d’un país dividit

Fa anys que una part del valencianisme lingüístic advertia que el consens aconseguit al voltant de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) era fràgil, potser massa. No perquè no fora sòlid en térmens institucionals o acadèmics, sinó perquè hi havien (i hi han) actors polítics disposts a dinamitar-lo si els era útil per a marcar perfil ideològic, electoral o cultural. L'anterior govern del Botànic ho feu en el seu moment i ara, els últims moviments de l'Ajuntament i la Diputació de Valéncia, i el gir de l'actual govern autonòmic en matèria de política lingüística, no fan sinó confirmar esta sospita.

Els "Criteris lingüístics" de la Direcció General de Política Lingüística i Multilingüisme, publicats el 2016 baix el Botànic, varen ser interpretats per alguns sectors com un colp d’estat a la normativització consensuada del valencià. I per a altres, com una aposta per a superar l’ambigüitat institucional i connectar amb una realitat social i educativa que reclamava claredat. En qualsevol cas, aquells "Criteris" varen obrir la caixa de Pandora. No sabíem quan ni com esclataria, però alguns sabíem que ho faria.

I el detonant real d’esta crisi —per molt que s’haja volgut disfressar— no és altra que la decisió política de la DGPLM d’intervindre en l’àmbit normatiu de la llengua, alterant l’equilibri preexistent. A partir d’eixe moment, el consens lingüístic va tornar a ser matèria de disputa ideològica, i el valencià, una arma llancívola més.

En este procés s’ha utilitzat la figura d’Abelard Saragossà com a boc expiatori, com si tot fora responsabilitat seua. Però Abelard fa vora trenta anys que defén les mateixes posicions: un model particulariste del valencià, des d’una visió coherent amb la seua trajectòria acadèmica, plasmat també en l'ortografia, sense eixir-se'n dels consensos aconseguits entre valencians, existents des de principis del segle XX. Ell no ha canviat. Qui ha canviat és l'entorn institucional, polític i social, que decidí situar-lo en el centre del debat. S'hauria de fer anàlisi de consciència des de totes bandes, per a poder dilucidar i depurar responsabilitats de com s'ha arribat a esta situació.

Amb l’arribada al poder del PP i VOX les passades eleccions autonòmiques, els equilibris s’han trencat definitivament. El PP, que durant dècades va mantindre una posició relativament estable en relació amb l’AVL —per inèrcia, per comoditat o per càlcul— ara es veu arrastrat per l’agenda de VOX. I amb ells, també amb les veus més dures i alluntades del consens lingüístic. Però el problema no l’han creat només ells.

El conflicte actual no es pot entendre sense reconéixer que determinades accions impulsades des del mateix valencianisme progressiste varen oferir l’excusa perfecta als sectors més reaccionaris per a justificar un retrocés. És dur dir-ho, però és cert. Alguns, cegats per la voluntat de liderar una transformació ¿necessària?, varen infravalorar el valor estratègic del consens. I ara, paguem les conseqüències d’eixe error.

Tornem a parlar de si escriure Valéncia amb accent tancat és atacar el valencià, de si les Normes del Puig poden ser oficialitzades, de si cal una doble normativa, de si l’AVL té legitimitat o si cal substituir-la per una altra institució més “pura”. Un debat esgotador, que pensàvem superat, torna a primera línia. I mentrestant, les polítiques educatives i d'ús social de la llengua es veuen condicionades per estes guerres simbòliques, en què la llengua deixa de ser un vehicle de cohesió per a convertir-se en un instrument de combat.

La majoria de la societat no entén què està passant. I és normal. Mentres alguns no donen importància a estes qüestions —inclús entre valencianoparlants—, altres veuen com el treball de dècades es desfà. I lo que és pitjor: hi ha una sensació creixent que la llengua importa ben poc, tant a la dreta com a l’esquerra. Que només és útil quan pot ser instrumentalitzada. Tornem a l'època a on la política no estima la llengua; només l’usa.

I tot això, amb una AVL acorralada, amb acadèmics que preferixen la cadira universitària a la confrontació pública, amb institucions que callen, i amb una societat que potser ja ha perdut la capacitat d’indignar-se per estes coses.

Lo que està passant no és casual. Era previsible. I, per a molts, inevitable. Però això no ho fa menys dolorós. El consens que ens costà tant d’aconseguir torna a trontollar. I potser esta vegada, si cau, ja no serem capaços de reconstruir-lo… si no hi ha voluntat.

Per això, és urgent recordar -a totes les parts- que el model de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, sorgit a partir d’un acord global, era —i hauria de continuar sent— una ferramenta per a representar la pluralitat social i lingüística del poble valencià. L’AVL no pot ser vista com una trinxera ni com una institució parcial, sinó com un espai d'encontre entre sensibilitats distintes però complementàries. Perquè el valencià no té futur si no és compartit. I només tornant al consens fundacional —també en la composició dels seus acadèmics— podrem preservar la llengua més enllà de la conjuntura política del moment.