The Economist le hace un traje a Pedro Sánchez / Levante-EMV

Al presidente del Gobierno Pedro Sánchez no le habrá gustado el último reportaje que le ha dedicado el prestigioso semanario inglés. Ha publicado que “el primer ministro de España debería dimitir por estar envuelto en escándalos de corrupción” … “Pedro Sánchez ha de permitir que la democracia de su país se renueve”. Se trata del título y subtítulo de un extenso artículo que, repito, no habrá hecho las delicias ni de Pedro Sánchez ni de su Gobierno. Eso que el artículo comienza constatando la buena marcha en agregado de la economía española. Incidido en lo de “en agregado”, porque en términos “per cápita” o “por persona ocupada” la economía española no lo está haciendo tan bien.

En términos de agregados escribe el articulista de The Economist: “…los españoles parecen estar haciéndolo bien últimamente sobre todo en comparación con algunos de sus vecinos. Desde 2022 el crecimiento de su economía ha superado con creces al del conjunto de la eurozona; el desempleo, aunque todavía por encima del 10% se halla en su nivel más bajo desde 2008 y ello a pesar de un fuerte aumento del salario mínimo”.

Sigue escribiendo el articulista: "Por parte del Gobierno de Pedro Sánchez un socialista que se convirtió en presidente del Gobierno en 2018 ha aprobado una reforma laboral razonable, ha reforzado el Estado del Bienestar, ha acogido inmigrantes” …”sus partidarios lo ven como el último bastión de la socialdemocracia frente a la extrema derecha y a pesar de liderar un gobierno en minoría, Sánchez ha mantenido el país funcionando razonablemente bien”

Sin embargo, después de estos reconocimientos iniciales, The Economist le hace un auténtico traje a Pedro Sánchez: “en las últimas semanas Sánchez se ha visto gravemente afectado por un escándalo de corrupción. Los dos hombres que él escogió para dirigir el Partido Socialista desde 2018 se enfrentan ahora a un juicio por aceptar sobornos en contratos públicos, las grabaciones disponibles indican que uno de ellos contrató prostitutas junto a un socio lo cual resulta hipócrita en un partido que propone prohibir la prostitución. Por orden de Sánchez, ambos dirigentes del partido se dedicaron a marginar y acorralar sin miramientos a los críticos internos (en el PSOE) …”. Eso significa que no tiene a nadie más a quien echarle las culpas; ha pedido disculpas repetidamente por las fechorías de sus colaboradores, pero eso no basta”.

Y atención a la petición pública del semanario inglés: “…para restaurar la confianza en la democracia española, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez debería asumir su responsabilidad y dimitir, no hay una buena razón para que permanezca en el cargo”. Quizá pueda pensarse que no hay ninguna razón para que no siga en el cargo, pues: “…la economía está yendo razonablemente bien…” e incluso este mismo semanario escogió a España en 2024 como la economía que mejor lo hizo. Si eso es así, quizá convenga que nos traguemos algo de corrupción para que las políticas de Pedro Sánchez se sigan aplicando y por tanto la economía siga creciendo.

Muy al contrario, puede leerse en The Economist: “…el crecimiento económico de España precede a Pedro Sánchez y se debe mucho más a las reformas de su predecesor conservador Mariano Rajoy que a a sus reformas. Ese crecimiento económico continuaría sin él”. Es más, añade a continuación: “Pedro Sánchez ha colocado a subordinados políticos en instituciones que deberían ser independientes y no ha conseguido aprobar unos presupuestos desde el año 2023”. Lo que viene a decir que Pedro Sánchez es más un obstáculo al crecimiento económico de España que le antecede, que un impulso o un acicate para tal crecimiento.

Para el semanario inglés hay dos formas de poner fin a la parálisis política de España: “una sería que Sánchez convocará un Congreso del partido y cediera el liderazgo a una figura veterana. El actual presidente ha hecho de la confrontación con el PP y con Vox su método de gobierno. Un nuevo líder podría buscar una relación constructiva con la oposición moderada. La segunda vía sería convocar elecciones anticipadas, probablemente Sánchez las perdería pero dos años más de maniobras ineficaces solo seguirán ensuciando los aspectos positivos de su legado”.

Y concluye: “El presidente del Gobierno debería aprovechar las vacaciones de verano para reflexionar sobre los intereses de su partido y de su país y actuar en consecuencia”. Esto último es ciencia ficción política todas luces; desconoce el articulista que Pedro Sánchez no va a designar un sucesor para que tienda puentes constructivos con el PP. Y muchísimo menos va a anteponer los intereses de su partido y aún menos los de su país a los suyos propios, porque desde su punto de vista su país y su partido está subordinado a su agenda personal.

Si Sánchez termina dimitiendo será, o bien porque le interese personalmente hacerlo porque le busquen acomodo en otro puesto o en otro cargo fuera de España que le resulte más cómodo y alejado del foco de la corrupción, o porque se lo terminen cargando políticamente ya sean sus compañeros de partido, ya sean sus socios de coalición gubernamental, o ya sean los jueces del Tribunal Supremo si los casos de corrupción lo alcanzan. Pero Sánchez jamás ha antepuesto los intereses ajenos a los suyos propios y desde luego ahora que está acorralado por la corrupción no empezará a hacerlo. En suma, que The Economist parece haber descubierto ahora lo que muchos españoles llevan años denunciando, que Pedro Sánchez es una amenaza tanto para el crecimiento económico, la democracia y el Estado de Derecho en España.