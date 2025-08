Al voltant dels títols universitaris / Levante-EMV

La present desraó ens porta parlar dels títols universitaris a la vida pública. La confrontació política s`ha centrat als casos recents de falsos currículums de la classe política. Fa temps que existia sospita d’eixa practica, que es qualifica, justament, com frau, o mentida, ara el tema és noticia i motiu de retrets entre el dos grans blocs. Han sortit noms, i tal vegada encara en sortiran més.

El tema presenta diverses vessants, cal doncs, entrar-hi al fons. En línees generals el títol no és més que una acreditació: facultar al seu titular per exercir una determinada professió. La nostra legislació , que es situa en el marc europeu, ve a dir que l’ obtenció el títol, després d' un període d’ aprenentatge, acredita una formació orientada al exercici professional d’ acord amb les normes vigents. Aleshores, la preguntat a fer-se’n quina seria sobre quina titulació que caldria tindre. Això, ens portaria a que no hi ha cap concreta per la política, per tant no cal títol universitari.

La dedicació a la cosa pública, o siga l’ofici de polític o política, ha estat resultat de la professionalització d’una activitat que més aviat tindria que ser un compromís temporal, i no una professió. No es tracta de negar la necessitat de retribuir de forma raonable la feina dels representants o càrrecs públics, eixa és tasca una necessària i requereix temps i capacitat. Altra cos a seria que, hi ha molta gent que porta anys i anys vivint de la política, i també registrar com l’ arribisme ha proliferat de forma abusiva, un fenomen producte de la manca de valors i del funcionament defectuós dels patits polítics a l’hora de seleccionar les responsabilitats.

Situats en plena controvèrsia, ignorem les conseqüències que es van a generar de tot aquest ensurt, fins i tot, potser que alguns casos entraran en el laberint penal, del que poc podem esperar, almenys en quant a canvis substancials, o de fons. Des de l’esquerra, i la ciutadania progressista, crec que tindríem que reflexionar sobre causes i remeis, no restant sols en l’anècdota dels casos concrets, rebutjables òbviament. En quant les dimissions que hem conegut, algunes podem observar una mena de penediment, o certa dignitat?

El problema de sobte ha eixit a la llum, cal afrontar-lo amb perspectives de futur, i, com passa en altres casos, que els partits polítics adoptaren mesures, tals com ser coherents amb la limitació de mandats, així, com també per exemple, no valorant sols l’ imatge a l’hora de promocionar a la gent, fent més èmfasi en la capacitat, l’ètica, i el compromís amb les idees. En altres moments, en ocasions amb excessos, existien criteris diferents a l’hora de valorar els mèrits, en base a una vida interna més viva i participativa. Quelcom d’això caldria recuperar. Deixem-ho de moment en aquest punt.