El genocidio

Palestinos cargados con harina tras la llegada de un convoy humanitario en ciudad de Gaza / Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

No hay ningún pueblo de pura sangre, ni con más derechos, más guapo o de inteligencia suprema. No hay más Dios que Dios y es de todos. Ningún hombre o mujer necesita más tierra que para enterrarse si no es incinerado. No hay nación, cultura, tradición o futuro sin gente. Y por mucho que los poetas crearan semi dioses, nadie es superior a nadie. Quien defienda lo contrario miente.

Nos diferencia de los animales muy poco, de hecho, hay veces que somos más salvajes. Creamos Estigias modernas para lanzar en ellas a pueblos enteros, esperando que ni con Caronte puedan cruzarlas, como hicimos en distintas épocas, y está pasando p.ej. en Gaza. Hay pueblos que han sufrido y sufren los pogromos en reiteradas ocasiones; judíos, palestinos, romanís, uigures, yazidíes, armenios, cristianos, rohingyas y desgraciadamente muchos más. Si añadimos las barbaridades sufridas (casi siempre los más débiles) por decisión de sus propios gobernantes, casi no habrá pueblo sin haberlas sufrido en su historia. Los muertos superan a los de la peste negra de largo. Aun así la humanidad asiste al desmantelamiento de la única institución creada para impedir, corregir y parar estas atrocidades.

Cada día cae un principio que ingenuamente creímos fuerte y estable. Hemos vivido una época ilusoriamente de paz, aprovechada por algunos para preparar armas y estrategias y no es casualidad. La culpa no es de Trump, Putin, Jinping, Modi, Jong-un y una docena más. Hombres tan pequeñitos como ridículos, y sí, no hay mujeres. No, no es su culpa y tienen mucha. Hemos construido una sociedad tan líquida que nos ahogamos en ella. Alguien permitió que estos señores llegaran donde están y no era robot. Decidimos y apoyamos sin sopesar que hacemos. Exigimos mayor protección de papa estado, cediendo libertad a cambio. Kafka no era filosofo sino profeta.

Hay estados fallidos, otros semi fallidos y otros que de no evitarlo lo serán. Las mafias de distintos cuño, incluso dentro de la ley, son más fuertes cada día. Imponen sus interés, sin importarles cuantos mueren por ellos. Conquistan parcelas de poder que entregados, incluso de buena fe jamás reintegraran a la sociedad. Renacen ideologías racistas, xenófobas y supremacistas, elevadas al poder por los mismos que son despreciados por ellas, en una contradicción social merecedora de estudio. Es verdad que la ideología woke ha forzado en ocasiones la mano, pero retroceder en la defensa de libertades es a la larga doloroso para todos, aunque no lo parezca. En occidente hemos sufrido cambios sociales y de comportamiento, y está bien. Pero hay que digerirlo con calma para que sea aceptado por la mayoría. Lo políticamente correcto es en momentos muy incorrecto.

Volvamos a lo nuclear. Es cierto que los pueblos (menos el judío) referidos, están sufriendo de un modo u otro el exterminio lentamente. Pero en estos momentos se está produciendo un genocidio por parte del estado judío contra el pueblo palestino. Netanyahu debe ser detenido y juzgado junto a su gobierno por crímenes de lesa humanidad. Esto no es antisemita sino realidad. El pueblo que sufrió en sus carnes el holocausto, se permite aplicar el Plan Hambre de Hitler sobre su vecino. Nadie se atrevió hasta ahora. Es indecente e inmoral, y no puede ser justificado por ninguna suerte de derecho de defensa. Hoy que las deforestaciones están a la orden del día, paradójicamente la jungla crece en todos los continentes, auspiciada por rubios tintados y machos alfa que se creen iluminados salvadores. Por favor no olvidéis a las mujeres afganas. Paremos los genocidios de cualquier clase. ¡Paz! ¡Por Dios, paz!