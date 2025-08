La importància de ser sincer

El comisionado José María Ángel, en una imagen de archivo. / Jorge Gil/E.P.

“Quan veig un llegó, l’anomene llegó”, diu un personatge d’Oscar Wilde en ‘La importancia de llamarse Ernesto’. Expressió que en valencià seria ‘dir les coses pel seu nom’, cosa que no sempre fem ja que solem jutjar-les segons interessos personals o partidistes. Però, independentment del nom que li posem, les coses seguiran sent el que són. Per això, José María Ángel, que ha dimitit del seu càrrec per falsejar presumptament el currículum, continua sent el millor gestor en Seguretat i Emergències que hem tingut; i Carlos Mazón, que no ha dimitit malgrat els 230 morts per la dana, no deixa de ser el president de la Generalitat més qüestionat.

En política, les mentides —que són més greus que alterar un currículum— operen com les inversions en borsa: a més mentides més guanys electorals; però també més riscos: si no et pillen triomfes, però si t’agafen com qui diu amb els pixats al ventre, ho perds tot. La credibilitat sobretot. Mazón la va perdre arran del 29 d’octubre de 2024, quan començà a mentir per amagar la veritat. I com més menteix, més es posa en evidència. L’excomissionat de la dana, en canvi, ha dimitit tot i dir no saber res del títol fals que se li atribueix, que podria ser un muntatge. I jo, que cada dia tinc més clar que les cloaques continuen funcionant a les Espanyes, pense; si no hi ha dubtes que ja ho feren amb Podemos, perquè n'hi hauria d'haver ara?

Hi ha polítics tan acostumats a mentir que fins i tot menteixen quan no hi ha necessitat de fer-ho. Per això no se’ls creu, ni quan diuen la veritat. I com s’ha imposat la fórmula de Glyme: "el secret de l'èxit en la política és la sinceritat. Una vegada vostè aconsegueix fingir-la, triomfarà”, treballen perquè la mentida semble veritat. Si bé, de vegades, és el ciutadà qui vol ser enganyat. Quan allò de les ‘armes de destrucció massiva’, una dona, tot i ser conscient de la falsedat, em digué: “no m’importa, per a mi és cert”. Ella només buscava informació que confirmara les seues creences. I contra això és impossible lluitar.