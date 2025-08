Japó 1945: L’enfonsament

Imagen de Hiroshima tras la explosión. / EFE

Fa ara 80 anys els nord-americans ocupaven, directament, sol japonés. L’imperi del Sol Naixent, però, oposava una resistència ferotge. L’intens bombardeig de Tokio del 10 de març de 1945 amb bombes incendiàries va causar més de 100.000 morts, la majoria civils, però no varià l’estratègia de resistència japonesa. En conseqüència els nord-americans van fer càlculs per a esbrinar quant els costaria, en vides humanes, ocupar l’arxipèlag enemic. Les xifres eren enormes, tant en costos propis com, per suposat, japonesos.

La primera providència per a doblegar la voluntat nipona va ser invitar els soviètics a la lluita. Stalin, però va exigir garanties: l’illa de Sajalín (al NE del Japó) i les illes Kurils (un arxipèlag que s’estén cap a Kamtxatka). De fet, Stalin ordenà preparar les seues tropes per a la invasió de l’anomenada República de Manxukuo, un país titella sota les ordes directes japoneses.

Els nipons havien perdut ja tota capacitat operativa marítima. Sols podien oposar la resistència suïcida dels pilots anomenats kamikazes. Amb una banda simbòlica al voltant del front emprenien un viatge de no retorn cap a la flota enemiga. Problema: com que indefectiblement anaven a morir i, de fet morien, no podien transmetre els seues ensenyaments, els coneixements de punts febles i possibles tàctiques a futurs pilots, i d’esta manera van morir inútilment per l’emperador.

Hagut compte dels costos humans i materials previstos per a la invasió japonesa, els Estats Units havien iniciat una via paral·lela: la de la bomba atòmica. Quan el president Truman estava reunit a Potsdam amb els premiers britànic i soviètic, va rebre una trucada: el llançament de la primera bomba atòmica en Alamogordo havia sigut un èxit. En la Declaració de Potsdam de 26 de juliol de 1945, es va exigir la rendició incondicional de l’exèrcit japonés, so pena de l’“aniquilació immediata i absoluta”. A partit d’aquell moment la sort estava decidida.

En un plat de la balança hi havia la continuació de la guerra per mitjans tradicionals, amb costos humans i materials ingents. En l’altre, la possibilitat de llançar una bomba de destrucció massiva. L’opció, ja se sap, va ser atòmica. La primera caigué obre Hiroshima, ciutat d’importància estratègica i logística. D’entrada moriren 120.000 persones. Eren les 08:15, hora local del 6 d’agost de 1945. Passaren setze hores. El president Truman tornà a insistir en la rendició incondicional del Japó, advertint, d’un diluvi universal de foc des del cel. El primer esclafit nuclear, però, no va afectar la voluntat governamental. No obstant l’ultimàtum nord-americà, els japonesos continuaren la defensa del seu país.

Els esdeveniments, però, es precipitaren. El 9 d’agost els soviètics d’acord amb les converses de Potsdam i en contra del pacte de neutralitat signat amb Japó, envaïren l’estat vassall de Manxukuo. Hores més tard, el B-29 Bockscar varià el seu objectiu prioritari de Kokura deixant caure la segona bomba, “Fat Man”, sobre Nagasaki. L’emperador va considerar que era suficient castic i instà el seu estat major a acceptar els termes de rendició establerts a Potsdam.

Com sol ocórrer, en el si del govern japonès hi havia diverses postures envers la guerra. El ministre d’Afers Exteriors ja havia aconsellat la rendició d’acord amb els postulats de Potsdam; la resta del govern, però, va apostar per continuar. Ara bé, després dels bombardejos nuclears, la invasió soviètica i la pèrdua efectiva dels territoris del Pacífic i de l’Àsia continental, el govern acceptà la Declaració de Potsdam. Tot i això, els partidaris de continuar la guerra decidiren, en la nit del 14 d’agost, un colp d’estat. Després d’unes hores de tensió, l’exèrcit es va desmarcar i els caps de la revolta es suïcidaren (trets de pistola). El 15 d’agost, Hiro Hito va llegir, per ràdio, el missatge de rendició.

Les interpretacions sobre la necessitat tàctica del llançament de les bombes, així com de l’ètica d’estos bombardejos són diverses i complexes. Objectivament considerat, però, varen ser atacs indiscriminats sobre ciutats indefenses. Moriren, no sols japonesos, sinó també presoners de guerra, ciutadans estatunidencs-japonesos i, sobretot, treballadors forçats coreans i xinesos.

Durant quatre anys els Estats Units van quedar com a líders militars indiscutibles, però ja no com a líder morals. En 1949 els soviètics equilibraven la balança del terror. Començava l’apoteosi de la guerra freda. Japó perdé, no sols els territoris annexionats, sinó també l’illa de Sajalin i l’arxipèlag de les Kurils a mans de l’URSS. El propi país quedava sota el comandament del virrei Douglas McArthur. El Japó, per primera vegada, experimentava el que era una invasió.

La guerra, en principi, acabà mal per al Japó. La seua política agressiva en la recerca de matèries primeres per a la seua indústria més que puixant, la dugué a enfrontar-se, tant als Estats Units com a les antigues potències colonials europees. Com sol ocórrer, els encegats en una causa, en una ideologia, són incapaços d’analitzar la realitat si no és des d’eixa estricta perspectiva. Així, des de 1943, si no abans, la guerra, per al Japó estava perduda, simplement per la diferència abismal que el separava del poder industrial dels EUA. Paradoxa final: limitat el seu poder militar, els recursos disponibles per a la reconstrucció van ser immensos. Japó es va alçar com a potència econòmica indiscutible: el miracle japonès. Una lliçó esta que convé no oblidar en els temps del cinc per cent per a l’OTAN.