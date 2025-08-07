Destrozos causados en Paiporta por la dana. / Miguel Angel Montesinos

Sin tregua en la batalla de relatos sobre la tragedia del 29 de octubre, es imposible consensuar la mejora de los sistemas de Protección Civil. El desastre de la dana fue una gran desprotección de la población, sobre todo de la que resultó más afectada, como apunta la instrucción de la jueza de Catarroja. Más allá de cuencas, barrancos, pluviómetros, caudales y predicciones, está claro que los avisos de alerta fueron tardíos y erróneos, como señalan los autos de la magistrada Ruiz Torralba.

El vicepresidente Gan Pampols, inasequible al desaliento, ha diseñado otro programa para corregir los errores del otoño, donde se apuntan consideraciones interesantes. El documentado ‘Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción Ante Catástrofes Naturales’ propone un sistema de alerta absolutamente más reconocible para la población y que sea de aplicación en cualquier tipo de emergencias, que junto con los habituales colores verde, amarillo, naranja y rojo, propone uno superior y claramente definitivo, una alerta negra para situaciones de riesgo extremo.

Los informes de Pampols, bien argumentados y con un componente de riguroso academicismo militar, se van a quedar como bibliografía canónica para la prevención y gestión de emergencias. La evidencia del cambio climático es tan clara, que algunas comunidades autónomas ya están preguntando por la literatura para la gestión de riesgos que salen de los expertos del equipo de la Conselleria de la Cigüeña. Por cierto, una de las novelas más polémicas de Blasco Ibáñez es ‘La araña negra’, que a pesar de repudiarla después, alertaba a los lectores de su época sobre los excesos clericales, jesuitas en concreto, y que resulta un documento clave para entender las tensiones ideológicas de la España de finales del siglo XIX.

Desde que Pampols llegó al Consell, está meridianamente claro que los servicios de Protección Civil son competencia de la Generalitat, que se estructuran a partir del ‘Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana’, como recogen las obligaciones de la Agència de Seguretat i Emergències. Por eso, es en la dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias donde recae toda la responsabilidad sobre la gestión de las situaciones de riesgo, antes, durante y después de aquel fatídico 29 de octubre. No haría falta más preguntas, señoría.