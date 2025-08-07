Opinión | Bolos
Alerta negra
El plan de reacción ante catástrofes naturales de Gan Pampols propone un aviso definitivo para las situaciones de riesgo extremo
Sin tregua en la batalla de relatos sobre la tragedia del 29 de octubre, es imposible consensuar la mejora de los sistemas de Protección Civil. El desastre de la dana fue una gran desprotección de la población, sobre todo de la que resultó más afectada, como apunta la instrucción de la jueza de Catarroja. Más allá de cuencas, barrancos, pluviómetros, caudales y predicciones, está claro que los avisos de alerta fueron tardíos y erróneos, como señalan los autos de la magistrada Ruiz Torralba.
El vicepresidente Gan Pampols, inasequible al desaliento, ha diseñado otro programa para corregir los errores del otoño, donde se apuntan consideraciones interesantes. El documentado ‘Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción Ante Catástrofes Naturales’ propone un sistema de alerta absolutamente más reconocible para la población y que sea de aplicación en cualquier tipo de emergencias, que junto con los habituales colores verde, amarillo, naranja y rojo, propone uno superior y claramente definitivo, una alerta negra para situaciones de riesgo extremo.
Los informes de Pampols, bien argumentados y con un componente de riguroso academicismo militar, se van a quedar como bibliografía canónica para la prevención y gestión de emergencias. La evidencia del cambio climático es tan clara, que algunas comunidades autónomas ya están preguntando por la literatura para la gestión de riesgos que salen de los expertos del equipo de la Conselleria de la Cigüeña. Por cierto, una de las novelas más polémicas de Blasco Ibáñez es ‘La araña negra’, que a pesar de repudiarla después, alertaba a los lectores de su época sobre los excesos clericales, jesuitas en concreto, y que resulta un documento clave para entender las tensiones ideológicas de la España de finales del siglo XIX.
Desde que Pampols llegó al Consell, está meridianamente claro que los servicios de Protección Civil son competencia de la Generalitat, que se estructuran a partir del ‘Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana’, como recogen las obligaciones de la Agència de Seguretat i Emergències. Por eso, es en la dirección general de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias donde recae toda la responsabilidad sobre la gestión de las situaciones de riesgo, antes, durante y después de aquel fatídico 29 de octubre. No haría falta más preguntas, señoría.
- El gran velero encallado en Xàbia se incautó a narcotraficantes y el actual dueño lo compró en una subasta por 85.000 euros
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Denuncian el deterioro en que dejó las instalaciones la concesionaria del Hospital de Manises
- Una artista de Albalat afectada por la dana se convierte en la única española que consigue una prestigiosa beca en Nueva York
- La A-7 estará cortada desde mañana para ejecutar obras por la dana
- Una magnífica noticia para La Pobla de Vallbona: abre la segunda tienda Müller de la península
- Canet ordena el cierre de los ‘food trucks’ del puerto
- Paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana