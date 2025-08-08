Adónde dirigirse en el mundo / L-EMV

Hay una pregunta palpitando más o menos sin claras respuestas en cada universidad, en cada bar, en cada tertulia, en cada despacho, en cada salón, en cada grupo de gente o soledad pretendida, en cualquier barrio. La pregunta que nos acompaña, verbalizada o en silencio, es la siguiente: ¿Adónde dirigirse en el mundo, ahora que el mundo se ha convertido en una trampa?

Hay pequeñas posibilidades para ir soportando los días como por ejemplo hacia algún restaurante conocido o por conocer donde darse un buen homenaje, sin la necesidad de una fecha señalada, con alguien querido. Hacia un vinilo de Miles Davis reeditado en la tienda de discos, o hacia una película de Woody Allen siempre esperando entre los DVDs coleccionados o atesorados en el pasillo. Podemos también optar por ir al encuentro de las acuarelas y los lienzos que abandonamos de niños porque, según profesores y papás, ya tocaba ser serios y productivos; o hacia un café con ese amigo al que, debido a ciertas heridas y distancias, hace tiempo que no se le dice te quiero.

Sí, hay muchas formas de abandonar levemente y por un momento este mundo, para poder seguir soportando después existir en él. Una forma muy recomendable es la de imaginar otro mundo al que acudir a diario para refugiarse ante nuevas pandemias, invasiones, genocidios, coaliciones de extrema derecha, nuevos apagones, aranceles o caída próxima de un meteorito. No tienen ustedes por qué inventarlo. No me refiero al meteorito, sino a ese mundo imaginario. No tienen que obligarse a ello si no se ven en el asunto de la creación y su laberíntico juego. Pero sí pueden sumergirse en cualquiera de esos mundos que les esperan en las páginas que proponen las estanterías de las librerías o bibliotecas de su pueblo o distrito. Porque esos siguen siendo lugares que, de momento, no son espacios que se anuncien en Airbnb ni en otras tantas plataformas de alquileres turísticos, ni donde nadie le tratará de vender una averiada moto. Son espacios que continúan siendo una especie de suave guarida para el alma, hoy que el planeta se ha convertido en una especie de trampa o guerra ambulante y perpetuada por los de siempre, de la que parece que no podemos escapar, como diría Milan Kundera.

Cada vez siento con más razón que sólo nos queda, tal vez, poder dirigirnos a las páginas de una novela que, en ocasiones, y por unos momentos, se convierte en el mejor bunker o resguardo. Que hay que acercarse por tanto el mayor tiempo posible a todo aquel que ama los libros. Esas personas son hoy más que nunca los más claros ángeles de un mundo totalmente echado a perder. Hay que leer las novelas que nos recomiendan esos ángeles que responden al nombre de librera, de autor, de amiga, de estudiante de medicina o de profesor de teatro. Porque las novelas son las únicas posibilidades que perfilan el confuso mapa presente de la existencia humana. Hoy que el espíritu de nuestro tiempo se nos presenta a diario rechazando el pasado de nuestras vidas, la novela es en, este distópico 2025, revolución, memoria y, por tanto, refugio. Porque con ella se detiene uno a contemplar con calma ese tiempo vivido en un mundo en el que parece ser que Dios ya no cuenta, en el que existimos de manera insoportablemente leve, al quedarse el planeta en el vacío. Esto último le valió entre otras como premisa al mencionado Kundera para su magnífica novela, La insoportable levedad del ser. Esa novela que leí sin pausa porque me la recomendó una chica con indiscutible parecido a Phoebe Cates hace muchos, muchos años. La leí porque vi en ello una forma posible de conquistar sus labios. Pero cuando concluí la lectura de aquella novela, sentí que había estado abandonando este mundo para entrar en otro. Aquella chica no supo nunca que esa recomendación suya fue otra de esas huellas que tal vez me hicieron desligarme de Económicas y Empresariales, y dirigir mis pasos hacia otros senderos.

A la protección o abrigo de esa novela creo que voy a regresar pronto una vez más. Como a tantas otras a las que regresaré, escritas o por escribir, y que hacen soportable la levedad del ser, en un mundo en el que parece que ha desaparecido del pensamiento el río, el gorrión, los caminos de tierra atravesando prados, las calas de roca y pino contrastado en el azul turquesa de una orilla en calma al atardecer, la siesta junto a una abuela, un melón fresco al atardecer o los labios de quien te recomendó un libro de Kundera, ese autor checo que dijo en cierta ocasión que esa luz que irradian las grandes novelas nunca alcanza el tiempo a ensombrecerla, porque como la existencia humana es perpetuamente olvidada por el hombre, los descubrimientos de los novelistas nunca dejarán de sorprendernos. ¿Adónde dirigirse en el mundo, ahora que el mundo se ha convertido en una trampa? Hacia una buena novela. Y si puede ser recomendada mejor. Quien lo probó lo sabe.