La Declaración de Deberes / L-EMV

La Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos fue impulsada por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, en el año 2000, al cumplirse los 50 años, aproximadamente, de la publicación de la Declaración de Derechos Humanos, según documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, y fue presentada en la Lonja de València, el 5 de diciembre de 2023, 75 años más tarde, porque se estimaba que la Declaración de Derechos Humanos necesitaba ser complementada con una Declaración de Responsabilidades y Deberes que expresara con toda claridad el deber moral y la responsabilidad legal de cumplir los derechos humanos y de hacerlos cumplir.

Se persigue de este modo sensibilizar a la opinión pública en la edificación de la paz en la mente de los hombres, según el lema de la Constitución de la Unesco, de impulsar los instrumentos de la cultura y la solidaridad, y de procurar la adscripción política y el compromiso económico, de los poderes públicos y de la sociedad civil.

Esta Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos fue llevada a la sede de la Unesco, en París, y a las Naciones Unidas, para su aprobación, con el fin de que fuera validada por su Asamblea General, pero la situación interna del momento impidió su refrendo en aquella ocasión. Pero desde entonces, se ha seguido promoviendo y reivindicando este importante documento, como instrumento imprescindible para avanzar, hacia una verdadera paz, que en estos momentos resulta tan necesaria.

Ante la crisis de valores y el desarme moral en el que nos encontramos, puede ser adecuado el momento para hacer una llamada de atención, con la esperanza de obtener, un gran respaldo social que sirva para que se abra el camino común al que ha de dirigirse la sociedad, respetando y haciendo cumplir los derechos humanos. La deshumanización que estamos viviendo en estos años con la situación en Gaza nos compromete a todos. La Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos implica una sociedad que en un cambiante tercer milenio debe reconocerse en su afán de justicia y solidaridad humana.

A finales de los años 90, surgió precisamente en nuestra ciudad, como ciudad de la esperanza, y dirigido por la filósofa Rosa Mª Rodríguez Magda, el Programa del Tercer Milenio. Su finalidad era conmemorar la llegada del año 2000, con una sede de congresos y exposiciones artísticas, que contaron con la participación de personalidades del mundo cultural internacional, como Dario Fo, Wole Soyinka, Umberto Eco, Hans Küng, Maria Lourdes Pintasilgo, primera ministra de Portugal, y un largo etcétera de intelectuales.

La oportunidad de aquel programa, que tuvo la conciencia de reivindicar la Declaración de Responsabilidades y Deberes Humanos, resultó perentoria. Por esta razón, la Asociación Valencia Mediterráneo para la Unesco ha promovido la profundización en aspectos de aquella primera versión, redactada por un comité de expertos internacional, para reivindicar su presentación en la Unesco y ante la Asamblea de las Naciones Unidas, para su aprobación.