Demasiados errores

El excomisionado del Gobierno para la Recuperación tras las dana, José María Ángel, atiende a los medios. / J. G.

En la isla de Eriska parece que el mundo se acaba. Solo hay una vieja casa victoriana, reconvertida en hotel, y las casas alrededor que le daban servicio, hoy también en manos del turismo que busca aislarse del mundo y sus furias. Solo hay comunicación donde llega el wifi. “¿Te has enterado?” Respiro. Estas preguntas, cuando llegan tan lejos, suelen contener lo peor. “Tengo que hacer un esfuerzo para saber qué día es hoy”. “José María Ángel ha intentado suicidarse. Está muy grave”. Es de esas noticias a las que solo se puede contestar con un exabrupto malsonante.

Han pasado horas y sigo pensando por qué. La última vez que hablé con él ya estaba fuera de todo, demasiado fuera de todo. No dormía. Estaba roto. Se sabía estigmatizado, “proscrito de por vida”. Y no solo él, su familia. Incluso el suegro, que lleva casi cuarenta años en el cementerio. La mancha. “Y encima soy el responsable de todo”. Cuando me dijo que había arreglado papeles para dejarlo todo claro, no entendí lo que creo que le rondaba ya por la cabeza. Ángel es un tipo con mucho pasado, con mucha vida (y miserias) políticas en una mochila cargada siempre con discreción.

Si explico ahora estas palabras suyas es porque intento entender. Intento responderme si hicimos mal. Creo, con honestidad, que no, a pesar de este desenlace. Puede decirse mucho de la Agencia Antifraude y de la manera en que se ha destapado esta investigación, pero en el fondo continúa estando ahí un título falso cuyas razones de ser José María Ángel no ha sabido o no ha querido explicar. Sobre todo, el para qué. Quizá porque nadie las creería.

Yo sigo sin saber esos motivos. Después de haber hablado mucho y con muchos, creo que un día cayó en el error de pedir a alguien ese cartón falso que no había necesitado en su momento para acceder a la administración pública ni para promocionar de puesto luego. Se creyó lo que todos decían que era en función de su importancia política y no detuvo aquel error. Tiempo después, cuando el mundo pasó a ser digital, cometió el error de llevar la carpeta con sus documentos de vida laboral sin extirpar el diploma falso. Y un día, mucho después, cuando hasta el pasado parecía desaparecido, todo explotó. Pero no tengo certeza de que fuera así, ya digo.

Hoy me pregunto por la distancia entre el error y el delito, aunque ya no tenga condena. Hoy me pregunto por el peso de un error: hasta dónde puede alcanzar. Tras la explosión, la reputación y el prestigio acumulados saltaron por los aires. De la noche a la mañana señalado en la calle, cambiando horarios de vida para evitar miradas innecesarias. Del reconocimiento a la humillación social. De días ocupados por entero al silencio y la mente girando sobre lo mismo minuto tras minuto. Y así hasta decidir que no estarás en el almuerzo al que has quedado, como cualquier día, con los amigos de siempre. Ni hoy ni ningún otro día.

Hay líneas rojas que algunos han rebasado en este caso (y en otros), pero tampoco creo que la consecuencia de esta dinámica mediática de excesos y esta rutina política de cazar al otro pueda ser la dimisión de la información. Me parece una solución, si alguien la considera, tan nefasta como la desinformación. Demasiados errores para incurrir en otro más. Lo que hoy sigue siendo tan necesario como ayer es justicia y bajar el diapasón. O eso o nos quedamos con la sociedad de la rabia.