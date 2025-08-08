Los elementos internos de los Octubre

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol y el editor Eliseu Climent, en una visita al Octubre Centre de Cultura Contemporània en diciembre de 2006. / Efe/M. Bruque

¿Quién nos ha robado el mes de octubre? Debería componer alguien con el tirón de Sabina, que tiene tres llenos garantizados en el Roig Arena, el 9, 11 y 13 de nuestros días más identitarios. Horas antes de la primera noche de despedida del madrileño de Úbeda en València, se celebrará un Nou d’Octubre con muchas expectativas, pero lo que de momento está en el aire son los Premis Octubre, que eran el darrer dissabte del mes. Aunque los organizadores de los galardones literarios han abortado la convocatoria de este año, los esencialistas habituales han llamado a aplec para activar una postulación popular que permita su continuidad de más de medio siglo. Lo importante, parece, es mantener la festividad patriótico-ornamental más que el impulso de una literatura en burbujeo, sobre todo, por la producción, sin querer entrar en detalles.

Un día después de ese nuevo colapso literario pasé por casualidad por el Centre Octubre (de Cultura Contemporània) en horario comercial y estaba chapado, librería incluida. Luego me dijeron que es habitual que la embajada de Eliseu Climent cierre en agosto por vacaciones, aunque no sé si era una excusa de un fiel de la causa o qué, porque hace tiempo que es un secreto a voces la crisis financiera por la que atraviesan los tinglados de Eliseu, siempre al pairo económico de los gobiernos de ambas Generalitat. Una pena, la verdad, porque fue un acierto rescatar El Siglo para la ciudad, uno de los edificios más singulares de Ciutat Vella, y el origen de lo que serían luego los populares grandes almacenes de moda, y donde el arquitecto Carles Dolç realizó una intervención magnífica.

Estuve en varias de aquellas veladas cuando la buena literatura se mezclaba con un punto de modernidad, y los autores ganadores, y la editorial convocante, 3i4, eran garantía de interés. Después llegaron los despistes, la confusión de la escritura con el activismo y aquello se fue vaciando hasta convertirse en insignificante. Con todo, me apremia el misterio sobre cuáles son los auténticos “elementos de orden interno” que han llevado a la histórica suspensión, como se justificó este martes en un escueto comunicado. Menos mal que nos queda Bromera, una empresa solvente, que debería aprovechar el hueco para dar el salto definitivo al Cap i Casal sin dejar Alzira.