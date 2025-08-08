Sanar el Departamento de Salud de Manises

Hospital de Manises en una foto de archivo / Redacción Levante-EMV

Como alcaldesa de Quart de Poblet, no puedo permanecer en silencio. Lo que durante años fue denunciado por numerosos ayuntamientos, profesionales sanitarios y plataformas ciudadanas hoy se confirma con hechos, cifras y resoluciones judiciales: el modelo de privatización sanitaria aplicado en la Comunitat Valenciana no solo fracasó, sino que ha dejado una pesada herencia económica y asistencial. El caso del Departamento de Salud de Manises es un ejemplo claro.

Es difícil no ver contradicción cuando quien hoy lidera la reclamación de 246 millones de euros pendientes de pago por las liquidaciones del periodo 2011-2024, correspondientes a la etapa en la que el grupo Sanitas gestionó el Departamento de Salud de Manises mediante concesión administrativa, es el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, uno de los impulsores, años atrás, del modelo que permitió esa gestión. Con el conocido como“Modelo Alzira” los gobiernos del Partido Popular convirtieron la Comunitat Valenciana en un experimento de privatización sanitaria sin precedentes en España.

Mientras otras comunidades autónomas apostaban por reforzar sus sistemas públicos, aquí se externalizaron departamentos de salud enteros, con la promesa de una supuesta eficiencia que, como se está demostrando, ha salido cara y fallida. Si tan eficaz era ese modelo, cabe preguntarse por qué no se exportó al resto del Estado. La respuesta es clara: porque ninguna otra comunidad autónoma quiso asumir ese riesgo con la salud de su ciudadanía, porque ni era eficiente, ni garantizaba una sanidad de calidad, ni priorizaba el interés general. Hoy, los hechos lo confirman. La propia Conselleria de Sanidad llevó ante los tribunales la reclamación de esa deuda multimillonaria, y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha tumbado la petición de medidas cautelares presentada por Sanitas, que pretendía suspender las liquidaciones reclamadas. El auto recuerda que han obtenido beneficios de 148 millones de euros entre 2009 y 2024 y que han repartido dividendos de 100 millones de euros.

No se trata solo de números: se trata de las consecuencias que ese modelo ha dejado en nuestros municipios y, especialmente, en nuestro hospital de referencia. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Calidad también ha denunciado recientemente el estado de deterioro en el que la concesionaria dejó el Hospital de Manises. Instalaciones, recursos y personal marcados por años de gestión enfocada más en la rentabilidad económica que en el bienestar de los pacientes.

Desde el Ayuntamiento de Quart de Poblet, junto con los municipios que integramos el Departamento de Salud de Manises, trabajamos con firmeza en el seno de la Xarxa d’Alcaldies para reclamar lo que consideramos justo: el cumplimiento del compromiso del anterior Gobierno de la Generalitat, el Gobierno del Botànic, presidido por Ximo Puig, de recuperar para la gestión pública todos los departamentos de salud privatizados.

El contrato con Sanitas en el Departamento de Salud de Manises finalizó en mayo de 2024 y, con ello, se puso fin a una etapa que jamás debió comenzar. Pero cerrar una etapa no implica olvidar. Es imprescindible que se depuren responsabilidades, y, sobre todo, que el dinero pendiente de pago vuelva al sistema público de salud, donde siempre debió estar.

La sanidad no es un negocio. La sanidad es un derecho. Y cuando se gestiona con ese enfoque —el del interés colectivo por encima del privado— los resultados se miden en vidas, en calidad asistencial, en equidad.

Por eso, desde Quart de Poblet seguiremos defendiendo una sanidad 100% pública, universal y de calidad. Porque la salud no puede depender de cuentas de resultados ni de experimentos fallidos. No basta con reclamar lo que nos deben. Tenemos que exigir también lo que merecemos: una sanidad pública que nunca más vuelva a estar en manos de quienes la ven como un negocio.Este no debe ser solo un episodio cerrado, debe ser una lección aprendida.