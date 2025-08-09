Cuando los pueblos cantan / L-EMV

Su memoria resiste, aunque quemen sus escritos; cuando los pueblos resisten, sus voces suenan tan fuerte que transforman conciencias. Cuentan que siguiendo un “songline” puedes recorrer los 3.500km que separan en Australia la Región del Desierto Central de Byron Bay. Pero ¿qué es un “camino cantado”? Imagina que Google Maps te cantara (que no contara) que debes girar cuando veas la piedra con forma de buey o que deberías prestar atención al cruzar el nogal porque hay un peligro, pero que no te olvides de recolectar nueces porque lo vas a agradecer el resto del camino. Esta manera consciente, amable y poética de mapear el territorio es más antigua que la construcción de las pirámides. Pero no sólo es un mapa, es también una ley viva: determina las normas sociales de una comunidad e incluso la división ancestral de quién posee la tierra.

Estas otras maneras de ser y estar en el mundo, negadas y perseguidas durante siglos, nos muestran la importancia de mantener viva la memoria de los más de 5.000 Pueblos Indígenas que hoy representan el 6,2% de la población mundial. Reconocidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se vuelve indispensable luchar por su derecho de autodeterminación y la oportunidad de aprender de su conocimiento.

En un momento donde la sociedad occidental ve más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, debemos mostrar alternativas reales que pongan la vida en el centro; que permitan vidas dignas; vidas que sean conscientes y cuidadoras del medio que habitan. Los pueblos originarios, y en concreto las y los activistas de derechos humanos y defensoras del territorio, son trasmisoras de un pensamiento que no sólo va más allá de nuestra lógica, sino que pone en jaque al sistema brindando otras formas de desarrollo. Porque hoy en día ¿es posible el “progreso”, tal cual lo conocemos, sin expoliar sus territorios; sin expulsar a sus habitantes; sin expropiar sus recursos?

Conocer las prácticas de exterminio cultural realizadas por muchos Estados de “derecho”, y perpetuadas por otros en pro de mantener el status quo, se vuelve una máxima para vivir una vida consecuente con el sistema-mundo. Tanto para elegir (como para transformar) este sistema necesitas aceptar las dos caras de la moneda; y, para aceptar las dos caras de la moneda, debes conocerlas a pesar del empeño consciente que existe por esconderlas.

Por localizar estas prácticas, y en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, este año se ha dado un paso atrás, no sólo reduciendo a mínimos históricos los presupuestos destinados a cooperación al desarrollo, sino retirando por completo, una vez ya presentadas las convocatorias por las ONGDs, del presupuesto orientado a la visibilización de activistas de Derechos Humanos. Estas acciones son un obstáculo al trabajo que hacen entidades como Fundación por la Justicia al difundir testimonios desde las voces perseguidas, y en ocasiones asesinadas, que hablan de que otro mundo más digno, diverso y justo no sólo es posible, sino necesario.