Sharq-al-Andalus

La alcaldesa de Jumilla, Seve González, / EFE

El oportunismo incendiario aprovecha cualquier oportunidad para prenderle fuego a lo que tenga a mano. Se ve en los pirómanos que queman los montes y también en esos pirómanos de la convivencia, profesionales de la provocación. Era previsible que se concentrasen en las tierras que las fuentes musulmanas llaman Sharq-al-Ándalus, literalmente al-Ándalus oriental, que por metonimia pasó a significar “la puerta de al-Ándalus” para los que miran desde el norte de África. Si algo tienen los pirómanos, es que conocen el monte. Estos profesionales de la provocación también.

Cualquiera que tenga el teléfono de un electricista, albañil o fontanero sabe que tiene oro. Las probabilidades de que sea una persona inmigrante son cercanas al cien por cien. No hay un conductor de Amazon, ni persona con oficio material, que no lo sea. Nuestra vida cotidiana depende de los inmigrantes, y explotarlos hace que España crezca más que ningún otro país europeo. Sin ellos, la vivienda no sería el negocio que es para los fondos y rentistas, dispuestos a sumarse a la fiesta de la explotación. La última evidencia de Marx reside en que la fuente última de la riqueza es hacerse con la fuerza viva de trabajo. Y eso es la migración. No son vida desnuda, sino fuerza viva.

Estos incendiarios de la convivencia no quieren eliminar la inmigración, porque son aliados de los que obtienen ganancias de ella. Son partidarios de una forma de relacionarse con los inmigrantes, haciéndoles saber que son poblaciones sometidas. No son parte de la “identidad”. Por supuesto, la identidad la define su arbitrio. Que tierras que durante cinco siglos fueron parte del islam, y que durante cuatro más albergaron una población morisca amante de la tierra, capaz de vivir adaptados a ella con notable solvencia económica -recuérdese los tres capítulos dedicados al morisco Ricote en El Quijote- se gloríen de identidad cultural cristiana, sólo significa que se glorian de su ancestral violencia.

Y eso es lo que ejerce el comunicado del Ayuntamiento de Jumilla, violencia. Pues viene a decir que la comunidad musulmana de ese pueblo, unas mil quinientas personas, no tienen derecho a gozar de las instituciones públicas a las que financian con sus impuestos y sus trabajos. Se trata de la violencia fiscal del siervo. Tienen la obligación de pagar los impuestos municipales, pero no tienen derecho a gozar de las instituciones que pagan. Esa servidumbre fiscal es la que impone la orden de la señora Seve González López. Y además, la impone personalmente porque se reserva el derecho a decidir el uso de los locales públicos según su criterio. Ella dice que no discrimina a nadie, pero se concede el derecho de hacerlo.

Por ese razonamiento, mañana se podría argumentar que cualquier servicio municipal está limitado a los que la alcaldesa considera dentro de la “identidad”. Como dijo la comunidad musulmana, podría ser la piscina pública, luego la escuela o después el médico. El acto de arbitrariedad acumula una violencia adicional al ser defendido con formas plenamente hipócritas, diciendo que no prohíbe la religión musulmana, que no menciona al islam, que no tiene nada que ver con discriminación. El título de la medida aprobada demuestra que eso es falso. Dice con todas las letras que se trata de prohibir la fiesta del cordero.

Es ejercer violencia que una comunidad no pueda usar espacios públicos para algo que no rompe el orden público ni perjudica a nadie. Pero la provocación va más lejos. Pues se trata de impedir justamente la manifestación de aquello que constituye lo sagrado para seres humanos; aquello en lo que muchos ponen el centro de su personalidad y dignidad. Eso se veta. La señal que se envía es que aquí solo podrán llevar la vida indigna de los sometidos. Que los periódicos que apoyan la línea argumental de VOX y del PP hayan ninguneado la opinión de la conferencia episcopal -mírese cómo Hispanidad ignora esa noticia-, muestra que el ejercicio de hipocresía -la defensa de la identidad cristiana de las tierras españolas- es profundo, pues invoca una razón religiosa negada expresamente por los que se deberían considerar los maestros de su fe.

Los obispos tienen buena memoria de la magnitud del incendio que se puede derivar de prohibir la dimensión inevitablemente pública de la creencia religiosa. La ocurrencia de que el rezo musulmán se realice en un parquin recuerda a la vieja historia de las catacumbas y tiene, como ellas, un contenido simbólico poderoso. Y esta es la cuestión básica de fondo. ¿Quién decide la identidad? Lo espeluznante de la situación reside en que la mayoría del PP, con un concejal de VOX, se arrogan el poder de decidir la identidad de un pueblo, incluso en contra de las instancias autorizadas al respecto, que pueden tener una idea más refinada de lo que significa hoy ser cristiano que estos politicastros incendiarios.

Si le concedemos este poder a una frágil minoría, estamos sembrando los vientos que producirán tempestades. Pero estamos hablando de pirómanos y de incendiarios, y provocarlas es su aspiración precisa. Saben que cualquier respuesta, por débil que sea, comenzará una espiral que aumentará sus masas de seguidores. La bola de nieve será imparable. Es posible que, de esta manera, el PP de Murcia mantenga eternamente su hegemonía para repartir el botín de cargos. Pero será al precio de no distinguirse de VOX, que tarde o temprano será el que gane la partida. Pues con esta medida, aprobada con hipocresía y alevosía, se manda el mensaje de que con el PP se podrán atender las demandas de los votantes de VOX. Y así el PP mandará eternamente en Sharq-al-Ándalus.