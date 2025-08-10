La mala política de desafiar a la suerte

Mazón en una comparecencia en Les Corts. / Miguel Ángel Montesinos

Estos días se habla de humanidad, esa virtud perdida en la política valenciana, aunque pocos están en condiciones de dar lecciones, y menos los primeros en rasgarse las vestiduras. Junto a esa demandada humanidad, habría que aplicar la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario, y, mientras tanto, la asunción de responsabilidades en caso de perjuicio público. No vale aplicar raseros diferentes en función de filias y fobias. La reacción al intento de suicidio de José María Ángel Batalla de unos y otros es un ejemplo de hipocresía de manual. La conmoción ante un desenlace imprevisto invita a una profunda reflexión para desacreditar esas campañas orquestadas desde las salas de máquinas de los partidos, con el beneplácito de las respectivas direcciones, donde primero se vierten acusaciones, luego se invita al acoso digital y en caso de resistencia se pasa a la bomba de racimo contra el entorno personal del elegido.

El servicio público exige honorabilidad, un título que se consigue con transparencia, argumentación, educación y respeto por las ideas ajenas, al tiempo que obliga a apartarse cuando hay un mínimo de duda. Detrás de cada cargo hay una persona, y la resistencia al carrusel de insultos despiadados afecta sobremanera en la vida cotidiana de los implicados, que pasan de ser ilustres a apestados en horas, en una montaña rusa de desequilibrios emocionales. Ángel Batalla ha colapsado por la presión, pero sin intención de comparar ni casos, ni personas, José Luis Ábalos y Carlos Mazón llevan muchos meses envueltos en una espiral de hostigamiento impropio de una sociedad saludable.

El historiador griego Polibio, en el siglo II a. C., predijo la desaparición del Imperio Romano unos 600 años antes de su caída, un pronóstico que le otorgó una autoridad en la ciencia política que todavía persiste: la anaciclosis. En sus Historias, afirma que cuando los fenómenos naturales (inundaciones, sequías y heladas) o políticos no pueden explicarse por causas racionales, entonces se puede atribuir al azar. Por eso, Polibio advierte que muchos líderes caen no por mala suerte, sino por abusar de un momento favorable, creyendo que la fortuna siempre estará de su lado. Lo escribió hace solo 23 siglos.