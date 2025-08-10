Mazón y las ratas

Mazón, el día de toma de posesión como presidente de la Generalitat. / Levante-EMV

Olvidarlo todo. Somos los reyes del mambo del olvido. Lo que hace un rato era noticia, al minuto siguiente es un ridículo montoncito de cenizas. El 29 de octubre del año pasado una riada se llevó por delante las vidas de 228 personas y redujo a escombros y chatarra lo que se le ponía por delante. Mientras la barrancada provocaba tanto desastre, el presidente de la Generalitat se lo estaba pasando bomba en una comida o a saber dónde porque qué hizo ese día entre las dos y las ocho y veintitrés minutos de la tarde sigue siendo un misterio que ni los detectives Poirot, Carvalho y Maigret juntos serían capaces de descifrar. Ahora que tanto se estila lo de los masters en el mundo de la política, el exaspirante a Eurovisión podría presumir perfectamente de uno adquirido en apenas unas horas: el de mentir con un aplomo que sería la envidia de los vendedores de crecepelos falsos en las películas del Oeste. Un máster que sustrajo de las calles embarradas, de la tristeza que embargaba a las víctimas supervivientes, de la falta de respeto a tanta muerte enterrada bajo las aguas.

Cada vez surgía de la Generalitat una nueva versión de por qué no estaba donde tenía que estar aquel día rabiosamente inolvidable. Tanto tiempo después, aún seguimos sin saber dónde estaba, si estaba en sus cabales o dando tumbos por su despacho o por donde fuera a parar después de la comida. Nada sabemos de quién pagó la factura de aquella jornada gastronómica que dura ya la friolera de nueve meses. Ni las bacanales de los emperadores romanos -al menos las que salen en las películas de Calígula o Nerón- duraban tanto como la famosa comida del Ventorro. Nueve meses, nada menos.

Desde aquellos primeros días, el discípulo predilecto de Zaplana se convirtió en el hombre invisible. La calle le da miedo. Hay un relato fantástico de Jean Ray titulado 'La venganza'. Un marinero que había hecho una barrabasada. El barco tiembla. De repente, las tablas de cubierta empiezan a crujir, a levantarse entre un griterío de ratas enloquecidas. Nunca he leído nada más terrorífico. Pues eso es lo que piensa Mazón: si sale a la calle el asfalto se levantará y lo que saldrá de ese resquebrajamiento no será un griterío de ratas, sino las quejas de quienes lo perdieron todo -hasta la vida- aquel día fatídico de octubre. La exigencia de que diga la verdad, de que deje de inventarse excusas para justificar su irresponsabilidad, de que se vaya a casa y espere a que la justicia haga lo que tenga que hacer, que será seguramente sentarlo en el banquillo de los acusados.

'La venganza', relato de Jean Ray, / Levante-EMV

Ya se sabe que Núñez Feijóo tiene muy difícil el repuesto y por eso lo apoya aunque sea a regañadientes. Y que tal vez aguante dos años más, hasta el final de la legislatura, y pueda así retirarse con un sueldo estratosférico, oficina, coche, chofer y personal de asesoría. Un chollo para el bon vivant, para el exquisito gourmet de las abultadas cuentas gastronómicas. Además, piensa que el tiempo juega a su favor, que tenemos una increíble capacidad para el olvido, que incluso de aquí a cuatro días, y con el verano en medio, ya nadie se acordará de que mientras morían 228 personas el día de la dana él se lo estaba pasando pipa lejos del ruido atronador que provocaba la torrentera.

Ahora el objetivo del PP es cargarse a la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. La acusan de parcialidad a favor de las víctimas y de despreciar declaraciones de algunos testimonios. Veremos en qué quedan las que hizo como testigo Vicente Mompó, presidente de la Diputación de València, que sonaron en sede judicial sospechosamente diferentes a otras anteriores, entre ellas las de un famoso programa de televisión. Y es que no tienen entrañas cuando se trata de inventarse trolas más grandes que los corpachones juntos de King Kong y de Godzilla. Les duele la búsqueda de la verdad porque la verdad no es complaciente con quienes a cada paso la traicionan. Vivimos un tiempo en que las mentiras llenan de papeletas las urnas de la democracia. Por eso se saben seguros cuando todo lo enredan, cuando las luces se apagan y la gente anda, como escribía Mario Benedetti, "a tientas por la noche y el olvido".

Escribo esta columna para que el calorazo no nos seque la memoria. Para recordar que el presidente de la Generalitat es un prófugo de la dignidad y la decencia, que ocho de cada diez valencianos -según una encuesta publicada en este periódico- son partidarios de su dimisión, que el tiempo no puede jugar a su favor aunque se crucen entre él y las víctimas de la dana cien veranos como éste y un millón largo de olvidos. Seguirá siendo el hombre invisible cuando llegue septiembre. No podrá salir a la calle porque sólo encontrará protestas allá por donde vaya. Y seguirán asomando la cabeza, entre el crujir del asfalto, no las ratas del relato de Jean Ray, sino la memoria de 228 víctimas mortales y las preguntas que insistentemente se repiten por todas partes desde el minuto uno de la tragedia: por qué no estaba donde tenía que estar, dónde estaba y si se encontraba en plenas facultades después de la comida en el Ventorro, quién pagó esa comida y lo que viniera luego con o sin la periodista. En resumen: qué espera Carlos Mazón para contarnos la verdad de una puñetera vez, ¿eh? Qué demonios espera. Qué.