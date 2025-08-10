Aquel tiempo de “La Luz de las Imágenes”

Las bodas místicas del Venerable Agnesio Colección: Real Academia de Bellas Artes de San Carlos / Joan de Joanes (Valencia?, c. 1500 - Bocairent, Valencia, 1579)

Nunca hubo un tiempo como aquel, en el que el desgastado patrimonio -acosado por el paso de los años, el uso, el abandono y por los desastres de la historia-, recibió un impulso tan vital para mantenerlo vivo.

Entendido, no obstante, como un fundamento capaz de explicarnos una buena parte de nuestra identidad, las apariencias -entonces precarias- de los templos, de las ermitas, de numerosos oratorios (aunque también de sus objetos de arte y de culto), carentes de mantenimiento o sucesivamente descuidados, parecían las de un universo fantasmal e imaginario, en el que la oscuridad, las grietas, las humedades, la oxidación y la suciedad, impedían, no solo concebir la ilusión de los que lo disfrutaron a través de sus creencias, sino que dificultaban la percepción estética y cualquier viso de gratitud hacia el trabajo de infinidad de artistas y de artesanos, que durante tantos siglos se ocuparon de ello disponiendo lo mejor de sus oficios. Eso sí, sucesivamente pagados en su día por el mundo laico: la nobleza, la burguesía o por las colectas populares, imbuidos por la convicción de que aportaban un beneficio para el más allá, heredad apropiada enseguida por los clérigos. Estábamos ante un previsible ocaso que se vislumbraba en aquel final del siglo XX, transitado por una sociedad cada vez más secularizada e indiferente al abandono: era, pues, aquella, la última oportunidad para rescatar decenas de edificios significantes y miles de objetos de arte, que en su día se constituyeron en elementos para la liturgia o la esperanza, trocados en una huella envejecida.

Así, lo que se propuso evitar en 1999, por encima de un determinado contenido ideológico, era cualquier muerte anunciada, teniendo en cuenta, además, de que si existe un peligro cierto para la destrucción de un construido imaginario, iba a partir de la destrucción de la memoria; de tal suerte que, también era aquella, una empresa lista y activa, para disponer contra la fragilidad y contra la manipulación de cualquier falso relato.

Aunque parezca increíble, La Fundación de la Luz de las Imágenes no solo restauró durante quince años más de 2500 bienes artísticos muebles y 56 edificios monumentales en toda la Comunidad Valenciana, sino que introdujo y publicó cientos de trabajos de investigación acerca de los mismos, constituyendo un cuerpo teórico difícilmente equiparable que ya sirve de referente para los cometidos posteriores. Un proyecto inmenso, para el que la Generalitat Valenciana dispuso 90 millones de euros en beneficio de la historia, participando en ello varios miles trabajadores, entre albañiles, tallistas, doradores, pintores, carpinteros, imagineros, electricistas, artesanos y orfebres; además de 159 arquitectos e ingenieros, 42 arqueólogos, 929 restauradores y 500 historiadores. Una fundación, cuyo esfuerzo concitó en su día, más de tres millones de visitantes, reconocida con el Premio Internacional Europa Nostra, que también promovió el descubrimiento y la restauración de los Ángeles Músicos de la catedral de Valencia, pintados por Paolo de San Leocadio y Francesco Pagano en 1472, cuyos trabajos fueron dirigidos en 2004, por Carmen Pérez.

Tras aquel fundamental ensayo de Guy Debord, acerca de la sociedad del espectáculo –tan copiado, incluso por ilustres escritores-, implementada, ahora, por la inflación informativa y la velocidad, embebidos en ese ámbito oportunista y banal del titular de la noticia, nos damos cuenta de que no solo hemos perdido la memoria, sino también la intensidad, y nadie recuerda y ni siquiera reivindica aquel proyecto, mientras nos alejamos de la percepción serena del patrimonio histórico y de la exigencia del control de su estado y de su conservación, indiferentes ante el riesgo de la ligereza y el descuido. Entretanto, la Iglesia, poco a poco, va convirtiendo templos en contenedores más o menos culturales, en los que el interés monetario se nos muestra sin recato, mientras se va perdiendo (¿irreversiblemente?) el contenido espiritual de los espacios, entre inmersiones visuales e iluminaciones espectaculares y abusivas.

Tampoco nos preocupa contemplar el patrimonio de un modo sencillo y rápido, incluso, completamente descontextualizado, hasta el punto de inducirnos a que, cuando visitamos un museo, lo hagamos al uso de un reducido parque temático, con el tiempo justo para visitar solo las obras más reconocidas, sin exigirle los rigores museológicos ni los discursos museográficos.

A pesar de circunstancias coyunturales tan adversas, volver el interés hacia los logros de aquella iniciativa, tan cuidadosamente culminada, nos permite ampliar las consideraciones por encima de la enorme dimensión de las cifras alcanzadas: fue La luz de las Imágenes, la que ya en su primera edición en la catedral de Valencia (1999), publicó un magnífico volumen con 12 trabajos acerca de “La Iglesia Valentina en su Historia”, escritos por los mejores expertos en el tema: Miquel Navarro Sorní, Antonio Mestre Sanchis, José Hinojosa Montalvo, Xavier Serra Estellés, entre otros; convirtiéndose en un complemento indispensable a “La Ciutat de València” de Sanchis Guarner, habida cuenta de la penetración de la Iglesia en todos los ámbitos sociales –incluidas las vidas privadas- a lo largo de los tiempos.

Durante diez ediciones -desde el Maestrat a Orihuela-, hubo un reparto inversor, orientado desde los oratorios dispersos hasta las catedrales, incluyendo el arte de todos los tiempos. Personalmente, tuve la oportunidad de seleccionar las obras religiosas contemporáneas de la edición de Xàtiva en 2007: pinturas de Sorolla, Muñoz Degraín, Segrelles, Manolo Gil, Monjalés, Michavila, Boix, Armengol, Javier Chapa y Silvia Sempere; acompañadas de otras de importantes de autores extranjeros: George Rouault, Joseph Beuys, Rainer Fetting, Lorenzo Bonechi, Andrea Cosumano y otros. Una experiencia irrepetible en la nave central de la Seu colegiata basílica de Santa Maria.

En paralelo (1998-2004), se restauraron las pinturas de Antonio Palomino en la cúpula de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, bajo la dirección de Pilar Roig, cuyos trabajos también fueron mayoritariamente sufragados por las administraciones públicas.

En 2014, en vez de ser conservada para potenciar el mantenimiento de todo lo realizado, la Fundación de la Luz de la Imágenes, fue disuelta. Como la Iglesia es proclive a disimular los esfuerzos de las intervenciones ajenas y los gestores culturales prefirieron ocuparse de otras cosas, su memoria se ha ido diluyendo, evanescente e imprecisa, mientras iniciativas afortunadas como las de la Fundación Hortensia Herrero han prolongado el interés restaurador (dirigido por Carlos Campos y Pilar Roig), en los templos de San Nicolás de Bari y San Pedro mártir, o en el de los Santos Juanes de Valencia… Pero, créanme, no hubo un tiempo como aquel: el que iluminó, a lo largo y ancho de toda nuestra Comunidad, su patrimonio: el tiempo difícilmente repetible, de “La Luz de la Imágenes”.