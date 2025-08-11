Los fichajes que no anunciaron Fabrizio Romano y Manolete

Luuk de Jong.

Cómo habrá cambiado el fútbol y la industria periodística que lo rodea, que una de las hazañas del mercado de verano la ha protagonizado el Oporto al conseguir anunciar un fichaje bomba sin que nadie supiese nada. Ni siquiera el incansable Fabrizio Romano informó del asunto.

Resulta que el Oporto todavía hace presentaciones de las de toda la vida, esas en las que se anuncia por megafonía a cada jugador y éste salta al terreno de juego entre los aplausos de los aficionados. Pues bien, cuando estaban ya todos los futbolistas sobre el césped del estadio do Dragao, el speeker anunció una sorpresa más y apareció, como de la nada y ante el estupor de la gente, el delantero holandés Luuk de Jong, que fue futbolista del Sevilla y del Barça, entre otros. ¡Momentazo!

El periódico O Jogo, con buen olfato periodístico, por cierto, contó todo lo que tuvo que hacer el club luso para que nada se filtrase del fichaje del delantero holandés. Y ahí está precisamente el tema, la noticia es explicar la dificultad que tiene hoy en día un club para que no haya noticia. Para empezar, solo algunos directivos del Oporto estaban informados. Importante esto, porque si lo sabe toda la directiva, son ya multitud y se termina filtrando… Sé de qué hablo. Al llegar a Portugal el mismo día de la presentación, De Jong tuvo que salir por una puerta trasera del aeropuerto mientras su agente se hacía cargo de las maletas y, por último, pasó la revisión médica como si fuese jugador de la sección de balonmano… Si lo piensas, es surrealista.

Casi tanto como una historia que viví en primera persona. Fue en la época dorada de los periódicos de papel, cuando todavía estaba bien visto ‘engañar’ a los lectores el día de los Inocentes. En Superdeporte nos lo curramos y montamos una película rollo ‘el minuto a minuto de la llegada del nuevo fichaje del Valencia CF para el mercado de enero’. No recuerdo ya qué redactor se hizo pasar por el futbolista en cuestión, que se suponía era italiano y respondía al nombre de Giacomo Zamboni y hasta creo que ‘jugaba’ de lateral derecho porque esa posición buscaba precisamente el Valencia CF, pero no me olvido de la imagen del compañero Toni Prósper en el papel de representante de Zamboni, con mi chaqueta larga de cuero que a él le venía corta, fumando y hablando por teléfono mientras, para parecer muy estresado, gesticulaba en la recepción del hotel Valencia Palace, que estaba a solo unos metros de las viejas oficinas del Valencia CF y que aún hoy sigue siendo lugar de cita obligada de la prensa para intentar captar las primeras imágenes en la ciudad del último fichaje del club de Mestalla.

Créanme cuando les digo que un directivo del Valencia CF de la época llamó indignado a Manolo Llorente, que en esos años tenía la capacidad ejecutiva en el club, porque no le había avisado del fichaje. Decían los más deslenguados de entonces que Llorente no informaba a los directivos porque si lo hacía, era cuestión de horas que saliera en la prensa. Ya ven, la información y la capacidad de filtrarla, es poder, ahora y siempre. Por respeto y porque ya no toca, omito el nombre del directivo que se zampó la inocentada, aunque lo asumió con elegancia porque era un crack.

PD: Este artículo no es más que un intento de definir el mundo de los periodistas especialistas en fichajes y su capacidad de impactar durante el verano sobre los aficionados, los medios de comunicación y hasta en la agenda de los clubes, por ello, de bien nacido es cerrarlo con una referencia a un pionero en estos menesteres que nos ha dejado recientemente; Manolete. Ahora todo es más rápido e inmediato como prueba el latiguillo de Fabrizio Romano, «Here we go!», pero en España empezó con un ya mítico y simpático «el Valencia bebe los vientos por un lateral derecho italiano…». DEP Manuel Esteban.