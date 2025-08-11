La reconstrucción pendiente del Valencia

El vicepresident segundo y conseller de la reconstrucción, Francisco Gan Pampols. / J.M. López

Gan Pampols sería un gran presidente del Valencia. No sé cuál es su equipo favorito, ni si es aficionado al fútbol, pero su diagnóstico, crédito y visión estratégica ya la querría el pueblo de Mestalla para salir de su eterna crisis. Además, sería una contribución decisiva para corregir el mal camino del fútbol español repleto de dirigentes fanfarrones y codiciosos. Estoy convencido de que volvería a dar el protagonismo a los aficionados, ese colectivo que mantiene el tinglado sin que apenas se le tenga en consideración. Haga una simple comprobación. Vaya a su bandeja de entrada de correos electrónicos y entre la multitud de ofertas, promociones, campañas y posibilidad de participación, mire el mail de su club. Entre las distintas formas de renovar el abono, la oferta de las horribles equipaciones de todos los colores menos el original y los pasos para liberar el asiento en caso de no asistencia, no hay nada que pueda decir sobre qué nota le pondría a la temporada pasada, que posición se debe reforzar, si hay que fichar o dar oportunidad a la cantera, o qué horario es el más adecuado para los partidos en casa.

Pese a lo que parece, el aficionado balompédico es el más cautivo de los consumidores de ocio y entretenimiento de nuestro tiempo. Está entregado a lo que sea por amor a sus colores, y a lo sumo protestará cuando sea irreversible. Pero ni puede devolver el abono a mitad de temporada por el cambio de actores, ni exigir una estabilidad horaria, ni mucho menos opinar sobre la obligación de mantener una cierta coherencia cromática sobre la histórica zamarra. Y por supuesto, no existen hojas de reclamación en caso de que su asiento esté sucio, se cambie la hora tres días antes del partido, los fichajes sean otra vez cuestionables o que la grada de animación se haya convertido en una auténtica vergüenza para la reputación de la entidad.

Al vicepresidente Pampols le sobrarían centenares si reclamará voluntarios para trabajar en la reconstrucción del Valencia, también necesaria para la estabilidad emocional de una masa social maltratada desde la llegada de Peter Lim a Mestalla. El teniente general en la reserva puede preguntar estos días a su vecino Pep Claramunt y compartir grandes paseos por la playa donde el de Puçol le explique cómo el fútbol es capaz de generar autoestima cuando merece la pena. Mestalla agradecería un último servicio ahora que vuelve el patiment.